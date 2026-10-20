Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

Pemain Isenmulang FC bersiap menghadapi Java United FC pada lanjutan Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (20/10). (Java United)
JawaPos.com - Prediksi skor Isenmulang FC vs Java United FC mengarah pada kemenangan tipis tim tamu dengan skor 1-2 dalam lanjutan Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (20/10) pukul 15.30 WIB.
Java United FC datang membawa dua kemenangan beruntun, sedangkan Isenmulang FC berusaha melanjutkan kebangkitan setelah mengalahkan Persijap Jepara.
Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua kesebelasan yang sedang menikmati momentum positif setelah melewati sejumlah pertandingan sulit.
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Isenmulang FC membutuhkan tambahan poin untuk keluar dari zona bawah, sementara Java United FC berambisi memperpanjang tren kemenangan demi memperbaiki posisi klasemen.
Isenmulang FC akhirnya merasakan kemenangan pertama musim ini setelah sebelumnya menelan empat kekalahan beruntun dalam empat pertandingan pembuka.
Hasil positif atas Persijap Jepara menjadi suntikan kepercayaan diri bagi skuad asuhan Mundari Karya menjelang pertandingan menghadapi Java United FC.
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Meski demikian, tantangan tuan rumah belum sepenuhnya berakhir karena mereka masih belum dapat menggunakan Stadion Tuah Pahoe di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Isenmulang FC kembali harus menjalani pertandingan kandang di tempat netral, yakni Stadion Maguwoharjo, Sleman.
Salah satu faktor penting kebangkitan Isenmulang FC adalah kehadiran Lucas Frigeri yang langsung menunjukkan kualitasnya di bawah mistar gawang.
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