Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

Bek Borussia Dortmund Daniel Svensson.(Dok. Daniel Svensson)
JawaPos.com - Borussia Dortmund bertandang ke markas Sabah FK di pertandingan ketiga Liga Champions. Kedua tim bakal saling mengalahkan di Stadion Olimpiade Baku, Selasa (20/10/2026) pukul 23.45 WIB.
Bek Borussia Dortmund, Daniel Svensson sudah mengamati pemain Sabah FK yang bakal berduel dengannya di sisi kiri. Pemain 24 tahun tersebut telah siap menghadapi siapapun di laga nanti.
"Saya akan mengamati seluruh tim dengan saksama dan lebih saksama lagi para pemain yang kemungkinan akan saya hadapi jika saya menjadi starter. Saya akan mempersiapkan diri seperti yang saya lakukan untuk semua pertandingan dan siap menghadapi siapa pun yang bermain," kata Daniel Svensson yang dikutip laman resmi UEFA, Selasa (20/10/2026).
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Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac tidak menganggap remeh kekuatan Sabah FK di kandang sendiri. Sebab pada laga melawan Slavia Praha, mereka berhasil meraih kemenangan perdana di Liga Champions.
"Kami menganggap serius lawan kami, terutama karena mereka menang 2-0 melawan Slavia Praha di pertandingan terakhir mereka di sini. Kami harus tampil tajam, dan saya berharap kami dapat menunjukkan kualitas yang kami miliki selama pertandingan," ujar Niko Kovac.
Pelatih asal Kroasia tersebut mengatakan bahwa kekuatan timnya ada di sepertiga akhir lapangan. Namun, dalam dua pertandingan terakhir hal tersebut tidak terjadi yang membuat Borussia Dortmund kesulitan mencetak gol.
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"Kami memiliki pola permainan di sepertiga akhir lapangan yang berbahaya. Kami belum menemukannya dalam dua pertandingan terakhir, itulah sebabnya kami belum mencetak gol. Jika kami ingin menang, kami harus mencetak gol. Kami harus menjalankan pola permainan tersebut. Kami harus bermain jauh lebih cepat, lebih akurat, dan lebih sering menyelesaikan peluang," pungkas Niko Kovac.
Prediksi susunan pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund
Sabah FK menyambut Dortmund dengan kekuatan penuh. Melansir Sports Mole, penyerang Joy Lance Mikel akan memberikan ancaman bagi pertahanan tim lawan.
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