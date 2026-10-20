Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

Pemain AS Roma bertekad meraih kemenangan pertama di Liga Champions sejak 2019 saat menjamu Slovan Bratislava di Stadio Olimpico, Selasa (20/10/2026). (Roma)
JawaPos.com — AS Roma membidik kemenangan pertama di Liga Champions sejak 2019 ketika menjamu Slovan Bratislava di Stadio Olimpico, Roma, Rabu (21/10/2026) pukul 02.00 WIB.
Setelah gagal mempertahankan keunggulan melawan Real Madrid, pasukan Gian Piero Gasperini bertekad bangkit menghadapi wakil Slovakia yang sedang mengalami rentetan kekalahan di kompetisi elite Eropa.
Pertandingan pekan ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027 ini menjadi kesempatan penting bagi I Giallorossi untuk memperbaiki posisi mereka.
Roma baru mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan, sedangkan Slovan Bratislava belum memperoleh angka setelah dua kekalahan beruntun.
Bermain di hadapan pendukung sendiri memberikan keuntungan besar bagi Roma yang memiliki rekor kandang mengesankan.
Namun, kegagalan mempertahankan keunggulan dalam dua pertandingan Eropa sebelumnya menjadi peringatan serius bagi anak asuh Gasperini.
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AS Roma memasuki pertandingan melawan Slovan Bratislava dengan membawa kekecewaan besar setelah kalah dramatis dari Real Madrid.
I Giallorossi sebenarnya sempat unggul 3-1 sebelum kebobolan tiga gol dalam delapan menit terakhir pertandingan.
Donyell Malen menjadi salah satu pemain paling menonjol setelah mencetak dua gol pada babak kedua. Sayangnya, keunggulan tersebut menguap ketika pertahanan Roma kehilangan konsentrasi menjelang pertandingan berakhir.
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Jawa Pos
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