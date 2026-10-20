Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.08 WIB

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

Pemain AS Roma bertekad meraih kemenangan pertama di Liga Champions sejak 2019 saat menjamu Slovan Bratislava di Stadio Olimpico, Selasa (20/10/2026). (Roma) - Image

Pemain AS Roma bertekad meraih kemenangan pertama di Liga Champions sejak 2019 saat menjamu Slovan Bratislava di Stadio Olimpico, Selasa (20/10/2026). (Roma)

JawaPos.com — AS Roma membidik kemenangan pertama di Liga Champions sejak 2019 ketika menjamu Slovan Bratislava di Stadio Olimpico, Roma, Rabu (21/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Setelah gagal mempertahankan keunggulan melawan Real Madrid, pasukan Gian Piero Gasperini bertekad bangkit menghadapi wakil Slovakia yang sedang mengalami rentetan kekalahan di kompetisi elite Eropa.

Pertandingan pekan ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027 ini menjadi kesempatan penting bagi I Giallorossi untuk memperbaiki posisi mereka.

Roma baru mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan, sedangkan Slovan Bratislava belum memperoleh angka setelah dua kekalahan beruntun.

Bermain di hadapan pendukung sendiri memberikan keuntungan besar bagi Roma yang memiliki rekor kandang mengesankan.

Namun, kegagalan mempertahankan keunggulan dalam dua pertandingan Eropa sebelumnya menjadi peringatan serius bagi anak asuh Gasperini.

AS Roma Dihantui Kekalahan Dramatis dari Real Madrid

AS Roma memasuki pertandingan melawan Slovan Bratislava dengan membawa kekecewaan besar setelah kalah dramatis dari Real Madrid.

I Giallorossi sebenarnya sempat unggul 3-1 sebelum kebobolan tiga gol dalam delapan menit terakhir pertandingan.

Donyell Malen menjadi salah satu pemain paling menonjol setelah mencetak dua gol pada babak kedua. Sayangnya, keunggulan tersebut menguap ketika pertahanan Roma kehilangan konsentrasi menjelang pertandingan berakhir.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi AS Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: Giallorossi Diunggulkan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi AS Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: Giallorossi Diunggulkan

Selasa, 20 Oktober 2026 | 15.44 WIB

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Stuttgart: Tuan Rumah Wajib Bangkit usai Kalah 1-6 - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Stuttgart: Tuan Rumah Wajib Bangkit usai Kalah 1-6

Kamis, 15 Oktober 2026 | 03.00 WIB

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Stuttgart: Die Schwaben Punya Modal Bagus Raih Kemenangan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Stuttgart: Die Schwaben Punya Modal Bagus Raih Kemenangan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 16.17 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23 - Image
1

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan

3

Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih

4

Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1

5

Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade

6

Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman

7

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium

8

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh

10

Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore