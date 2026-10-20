Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

JawaPos.com - Bhayangkara FC akan menghadapi PSIM Jogja dalam pertandingan pekan keenam Super League 2026/2027. Pertandingan ini menjadi tantangan berat bagi Laskar Mataram -julukan PSIM Jogja- untuk mencuri poin.

Bhayangkara FC menjamu PSIM Jogja di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Selasa (20/10). Laga tersebut dijadwalkan kick-off pukul 19.00 WIB.

The Guardians -julukan Bhayangkara FC- memiliki catatan yang cukup positif menjelang menjamu PSIM Jogja. Meski performanya belum konsisten, tim asuhan Oscar Bruzon itu belum terkalahkan dalam lima laga awal musim ini.

Bhayangkara FC mencatatkan satu kemenangan dan empat hasil imbang dari lima pertandingan, menempatkan mereka di posisi ke-8 dengan tujuh poin. Teranyar, The Guardians bermain imbang 3-3 saat bertandang ke markas Madura United.

Di sisi lain, PSIM Jogja datang dengan situasi yang tidak ideal. Tim berjuluk Laskar Mataram itu baru mendepak pelatih Jean Paul Van Gastel setelah belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan awal musim ini.

PSIM Jogja memulai kiprahnya di Super League musim ini dengan bermain imbang kontra Persita Tangerang. Setelah itu, Laskar Mataram menelan empat kekalahan beruntun, membuatnya berada di bawah zona merah dengan menghuni posisi ke-16.

Rentetan hasil minor tersebut menjadi tantangan berat bagi PSIM Jogja menjelang menghadapi Bhayangkara FC. Terlebih, Laskar Mataram tidak memiliki pelatih kepala, yang mana saat ini ditangani Guntur Cahyo Utomo sebagai caretaker.

PSIM Jogja Bertekad Bangkit