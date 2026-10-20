Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

JawaPos.com - JKT48 terus mengeksplorasi warna musik melalui JKT48 Vocal Project bertajuk REVOICE. Proyek ini menghadirkan lagu-lagu JKT48 dalam aransemen berbeda, sekaligus menonjolkan karakter vokal para member.

Salah satu rilisan terbarunya adalah “Seesaw Game Penuh Air Mata” yang hadir dengan nuansa keroncong dan sisipan lirik bahasa Jawa. Pendekatan ini memberi warna baru pada lagu yang sudah dikenal penggemar, tanpa meninggalkan pesan yang ingin disampaikan melalui liriknya.

Kapten JKT48 Freya melihat REVOICE sebagai wadah untuk memperluas eksplorasi musikal grup tersebut. Kepada JawaPos.com, Freya berbicara tentang konsep proyek ini, pertimbangan pemilihan member dan lagu, hingga peluang menghadirkan REVOICE di platform musik digital. Berikut wawancara lengkapnya:

Saat REVOICE diperkenalkan, proyek ini ingin menghadirkan aransemen berbeda sekaligus menonjolkan karakter vokal member. Setelah beberapa rilisan, apakah sudah sesuai dengan yang ingin dicapai? Sejauh ini, aku rasa REVOICE masih berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Melalui proyek ini, JKT48 ingin memperlihatkan sisi musikalitas JKT48 yang mungkin belum banyak dikenal oleh publik sebelumnya.

Member dan staff ingin coba kasih pengalaman berbeda untuk para fans JKT48 lewat lagu-lagu JKT48 dengan aransemen baru. Tentunya masih banyak hal yang ingin dicoba.

JKT48 punya banyak member dengan karakter vokal yang berbeda. Apa kriteria utama untuk memilih member yang membawakan sebuah lagu? kemampuan vokal, kecocokan karakter suara dengan lagu, atau konsep aransemen?

Pemilihan member dilakukan oleh manajemen. Aku percaya setiap member memiliki keunikan tersendiri. Melalui REVOICE, kami ingin memperlihatkan karakter suara yang berbeda bisa kasih interpretasi baru terhadap sebuah lagu.

Selain member, bagaimana menentukan lagu yang akan diaransemen ulang untuk REVOICE? Apa pertimbangannya? Untuk berikutnya, boleh dibocorin lagu apa? Dan apakah fans bisa ikut mengusulkan atau me-request lagunya?

Dalam memilih lagu, manajemen mempertimbangkan berbagai hal, misalnya potensi sebuah lagu untuk dieksplor dengan aransemen yang berbeda. Popularitas lagu bisa saja jadi salah satu pertimbangan, tetapi bukan faktor utama. Misalnya dari pesan lirik lagu atau pertimbangan lainnya yang dapat menciptakan sesuatu yang unik.