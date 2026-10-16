Menkomdigi Sebut Arsip Digital Jadi Fondasi Pengembangan AI, Ini Alasannya

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memberikan sambutan disela-sela peluncuran GEBUK JUDOL (Ronde 3 di Jakarta, Kamis (1/10). (Dok Kemkomdigi)
JawaPos.com - Pengelolaan arsip digital menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menilai, pencatatan dan pengelolaan data yang baik diperlukan agar informasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program hingga pengambilan kebijakan.
“Karena kemampuan mengelola, memelihara, menghubungkan, dan mengolah data menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan teknologi digital,” jelas Meutya dalam Penyerahan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (15/10).
Menurut Meutya, arsip tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi kegiatan, tetapi juga dapat digunakan untuk mengevaluasi pencapaian program, menyusun kebijakan berikutnya, mengefisienkan anggaran, serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan kegiatan.
“Pengarsipan sering dianggap sebagai suatu proses yang berada paling ujung. Padahal, sebagaimana dalam lomba lari, yang paling penting adalah bagaimana kita mencapai garis finish,” ujar Meutya.
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