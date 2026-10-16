Menkomdigi Sebut Arsip Digital Jadi Fondasi Pengembangan AI, Ini Alasannya

JawaPos.com - Pengelolaan arsip digital menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menilai, pencatatan dan pengelolaan data yang baik diperlukan agar informasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program hingga pengambilan kebijakan.

“Karena kemampuan mengelola, memelihara, menghubungkan, dan mengolah data menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan teknologi digital,” jelas Meutya dalam Penyerahan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (15/10).

Menurut Meutya, arsip tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi kegiatan, tetapi juga dapat digunakan untuk mengevaluasi pencapaian program, menyusun kebijakan berikutnya, mengefisienkan anggaran, serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan kegiatan.