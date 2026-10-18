Gerakan Ibu Cek Dulu, Upaya Mengedukasi Buat Para Puan Pelaku UMKM Hindari Penipuan Digital

JawaPos.com - Penggunaan pembayaran digital yang semakin luas turut membawa risiko penipuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perempuan yang menjalankan usaha perlu memahami cara mengenali transaksi mencurigakan agar terhindar dari kerugian yang dapat berdampak pada keuangan bisnis maupun keluarga.

Modus penipuan bisa muncul dalam berbagai bentuk. Mulai dari bukti pembayaran palsu, tautan yang mengatasnamakan penyedia layanan keuangan, hingga permintaan kode one-time password (OTP). Tanpa kewaspadaan dan pemahaman yang memadai, pelaku usaha berisiko menjadi korban meski transaksi tersebut terlihat meyakinkan.

Persoalan ini menjadi perhatian di tengah meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen. Namun, indeks literasi keuangan masih berada di angka 69,57 persen.

Terdapat selisih 24,04 poin persentase antara kedua indeks tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan belum sepenuhnya diiringi pemahaman yang memadai untuk menggunakannya secara aman dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Bank Indonesia mencatat volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,11 miliar transaksi pada Agustus 2026. Angka tersebut meningkat 40,36 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pembayaran digital pun semakin menjadi bagian dari kegiatan ekonomi sehari-hari, termasuk dalam transaksi usaha kecil.

Untuk membantu perempuan mengenali risiko tersebut, PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian dari Danantara Indonesia, menginisiasi Gerakan Ibu Cek Dulu. Program yang bekerja sama dengan T.CARE itu dimulai melalui kegiatan edukasi terhadap 100 perempuan di Kelurahan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, pada Jumat (16/10) lalu.

Pesertanya meliputi perempuan pelaku UMKM, ibu rumah tangga yang memiliki usaha, kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta anggota komunitas perempuan. Mereka mendapatkan pembekalan mengenai cara mengidentifikasi transaksi mencurigakan, menjaga data pribadi, dan menentukan langkah ketika menemukan dugaan penipuan.

Melalui sesi Digital Safety Academy, peserta mempelajari keamanan transaksi digital menggunakan simulasi kasus yang dekat dengan aktivitas sehari-hari. Materi yang diberikan mencakup langkah pencegahan penipuan, pengamanan akun, hingga pemanfaatan kanal pengaduan resmi.