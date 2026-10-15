Kacamata Pintar Tiongkok Bikin Meta Kewalahan, Alibaba Unggulkan Kamera dan Baterai Lebih Tahan Lama

Kacamata pintar Qwen Glasses N1 besutan Alibaba dibekali kamera 50 megapiksel dan fitur AI yang terintegrasi dengan layanan digital perusahaan (Gizmodo)
JawaPos.com - Alibaba kembali menantang Meta Platforms dalam persaingan kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan (AI). Melalui Qwen Glasses N1, perusahaan teknologi Tiongkok itu menawarkan kamera 50 megapiksel, baterai yang diklaim tahan lama, dan fitur pelacakan mata. Kombinasi ini memperlihatkan persaingan yang semakin ketat untuk menjadikan kacamata sebagai perangkat AI sehari-hari, bukan sekadar aksesori untuk mengambil foto dan mendengarkan musik.
Dilansir dari Gizmodo, Kamis (15/10/2026), kamera Qwen Glasses N1 memiliki resolusi 50 megapiksel, lebih dari empat kali sensor 12 megapiksel pada Ray-Ban Meta generasi ketiga. Alibaba juga mengklaim baterainya mampu bertahan 25 jam dalam kondisi siaga dan sembilan jam untuk pemutaran musik.
Sebagai pembanding, perangkat Meta diklaim bertahan maksimal sembilan jam dalam penggunaan campuran. Pengujian Gizmodo menunjukkan pemutaran musik terus-menerus pada kacamata Meta bertahan sekitar enam jam. Meski skenario penggunaan berbeda, selisih spesifikasi itu memberi Alibaba keunggulan yang menonjol di atas kertas.
Selain itu, daya tarik produk Alibaba tidak berhenti pada kamera dan baterai. Varian Pro dilengkapi modul kamera mini berukuran 1,7 milimeter untuk melacak arah pandangan mata. Teknologi ini memungkinkan asisten Qwen mengenali objek yang sedang diperhatikan pengguna dan memahami pertanyaan berdasarkan konteks visual.
Fitur pelacakan mata tersebut juga mendukung pemindaian iris untuk mengonfirmasi pembayaran melalui Alipay. Sensor pada bagian jembatan hidung menambah fungsi pengukuran suhu tubuh, meski manfaatnya tetap perlu diuji dalam pemakaian nyata.
Strategi tersebut memperlihatkan bagaimana Alibaba menghubungkan perangkat keras dengan layanan digital yang telah dimilikinya. Harga seri Qwen Glasses N1 dilaporkan mulai 2.999 yuan atau sekitar Rp8,03 juta, berdasarkan kurs Rp2.677 per yuan, sementara varian Pro dibanderol 3.499 yuan atau sekitar Rp9,37 juta.
Harga yang dibanderol Alibaba itu menunjukkan perusahaan tidak semata-mata mengandalkan produk murah, tetapi berusaha menarik konsumen melalui fitur dan integrasi layanan. Namun, spesifikasi tinggi belum otomatis menjamin produk akan lebih laku atau lebih nyaman digunakan.
Persaingan ini juga perlu dilihat dari posisi Meta yang lebih dahulu membangun pasar melalui kerja sama dengan produsen kacamata EssilorLuxottica. Dalam laporan Reuters pada 9 Desember 2025, analis Bernstein Luca Solca memperingatkan bahwa keunggulan awal Meta dapat memudar ketika pesaing menghadirkan produk yang lebih baik.
Pandangan tersebut relevan dengan kemunculan Qwen Glasses, meski tidak secara khusus menilai produk terbaru Alibaba. Perusahaan Mark Zuckerberg kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan keunggulan ketika pemain lain mulai menawarkan kemampuan teknis yang berbeda.
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