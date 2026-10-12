Tim Cook Perluas Bisnis Apple di Tiongkok saat Permintaan iPhone Baru Mulai Dipertanyakan

JawaPos.com - Ketua Eksekutif Apple Tim Cook memulai kunjungan ketiganya ke Tiongkok sepanjang 2026 di tengah sinyal yang beragam mengenai permintaan iPhone generasi terbaru. Di satu sisi, penjualan awal iPhone 18 Pro menunjukkan pertumbuhan; di sisi lain, laporan pengurangan produksi komponen memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan permintaan setelah periode peluncuran.



Dilansir dari South China Morning Post, Senin (12/10/2026), Cook bertemu dengan Gubernur Guangdong Meng Fanli pada Minggu (11/10). Dalam pertemuan tersebut, Cook menyatakan Apple bersedia memperluas kehadirannya di provinsi tersebut, termasuk dalam bidang manufaktur pintar dan jaringan penjualan. Guangdong merupakan salah satu pusat manufaktur penting bagi Apple karena memiliki konsentrasi pemasok dan mitra dalam ekosistem bisnis perusahaan.

Meng menyambut rencana perluasan itu dan menyatakan pemerintah provinsi ingin mendorong kehadiran Apple melalui produk inovatif, pengembangan bisnis baru, serta platform penelitian dan pengembangan. Dia juga berjanji membangun "lingkungan bisnis kelas satu" yang berorientasi internasional, mengikuti mekanisme pasar, dan berlandaskan supremasi hukum.

Sebelum bertemu Meng, Cook memulai perjalanannya di Guangzhou dan menyaksikan seorang kreator konten lokal menggunakan iPhone 18 Pro untuk merekam video bela diri. Dalam unggahan di Weibo pada Sabtu (10/10), dia menulis, "Senang bisa kembali ke Tiongkok!" Cook kemudian terlihat mengunjungi Apple Store di Guangzhou, menurut sejumlah unggahan pelanggan di media sosial.



Kunjungan ini menjadi yang pertama bagi Cook sejak dia beralih dari jabatan CEO menjadi ketua eksekutif Apple pada September lalu, dengan John Ternus menggantikannya sebagai CEO. Sebelumnya, pada Maret, Cook mengunjungi toko Apple di Chengdu dan Beijing dalam rangka perayaan 50 tahun perusahaan tersebut.

Pada Mei, dia juga bergabung dengan delegasi bisnis dan teknologi Amerika Serikat yang mendampingi Presiden Donald Trump bertemu Presiden Xi Jinping. Delegasi itu turut mencakup CEO Tesla Elon Musk dan CEO Nvidia Jensen Huang.

Agenda kunjungan terbaru berlangsung setelah Apple memperkenalkan iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, dan iPhone Duo pada September. iPhone Duo merupakan ponsel lipat pertama Apple dan dijadwalkan mulai dijual pada 23 Oktober, sedangkan kedua model Pro sudah tersedia di pasar.



Data awal menunjukkan sambutan yang kuat. Menurut Counterpoint Research, penjualan iPhone 18 Pro dan Pro Max selama tiga hari pertama mencapai 12 persen lebih tinggi dibandingkan penjualan iPhone 17 Pro selama seluruh pekan pertamanya tahun lalu. Kinerja tersebut membawa Apple ke posisi teratas penjualan ponsel pintar di Tiongkok pada pekan 14–20 September.