Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

JawaPos.com - Arsenal akan menjamu tamunya Lille di pertandingan kedua Liga Champions. Kedua tim akan saling mengalahkan di Emirates Stadium, Rabu (14/10) pukul 02.00 WIB.

Melawan Lille akan menjadi laga spesial bagi Gabriel Magalhaes. Sebab, dia kembali bertemu dengan mantan timnya yang dibelanya pada 2018.

"Ini akan menjadi hari yang sangat istimewa bagi saya. Saya sangat mencintai klub ini, jadi saya akan sangat senang bertemu para penggemar dan bermain melawan Lille," kata Gabriel Magalhaes yang dikutip laman resmi UEFA, Selasa (13/10).

Di sisi lain, Mikel Arteta sangat mewaspadai Lille yang disebutnya sebagai salah satu tim tangguh di Liga Prancis. Dia juga memuji kinerja Davide Ancelotti yang membuat timnya tampil dengan performa terbaik.

"Besok kita akan menghadapi lawan yang sangat tangguh. Mereka dilatih dengan sangat baik; apa yang telah dilakukan [Davide Ancelotti] sungguh luar biasa. Anda hanya perlu melihat bagaimana mereka bersaing dan bermain di Ligue 1 (Prancis)," ujar Mikel Arteta.

Pelatih asal Spanyol tersebut juga ditanya tentang Oliver Giroud, penyerang Lille yang pernah menjadi rekan setim Arteta di Arsenal. Dia memuji Giroud sebagai pemain luar biasa dan punya karir yang bagus.

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"Dia adalah sosok yang hebat dan orang yang menyenangkan untuk berada di ruang ganti. Dia memiliki profil pemain yang benar-benar berbeda dari yang biasa kami lihat dan kariernya sungguh luar biasa. Dia benar-benar pantas mendapatkannya," pungkas Mikel Arteta.

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille Duet Gabriel Magalhaes dan Ezri Konsa di lini belakang akan diandalkan Arsenal. Melansir Sports Mole, Arteta bakal memainkan Viktor Gyokeres sebagai ujung tombak dengan bantuan kecepatan Bukayo Saka dan kreativitas Martin Odegaard.