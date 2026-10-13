Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

JawaPos.com — Prediksi skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim mengarah pada peluang kemenangan tim tamu saat kedua klub bertemu dalam lanjutan fase liga AFC Champions League Elite 2026/2027 di Pohang Steel Yard, Korea Selatan, Selasa (13/10/2026) pukul 17.00 WIB.

Harimau Selatan datang dengan modal 21 gol dalam lima pertandingan terakhir, sementara tuan rumah sedang berusaha bangkit setelah kalah telak 0-3 dari Incheon United.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Johor Darul Ta’zim (JDT) untuk memburu kemenangan pertamanya di kompetisi Asia musim ini.

Namun, Pohang Steelers tentu tidak ingin kehilangan poin di hadapan pendukung sendiri, terutama setelah mengalami periode sulit dalam beberapa pertandingan terakhir.

Perbedaan performa kedua tim membuat duel ini menarik karena JDT memiliki lini serang produktif, sedangkan Pohang Steelers masih mencari konsistensi permainan.

Meski demikian, pengalaman bermain di Korea Selatan dan keuntungan sebagai tuan rumah berpotensi membuat pertandingan berlangsung lebih ketat.

Bagaimana Kondisi Pohang Steelers Jelang Menghadapi Johor Darul Ta’zim?

Pohang Steelers menghadapi pertandingan kontra Johor Darul Ta’zim dengan kondisi kurang ideal setelah menelan kekalahan 0-3 dari Incheon United pada 9 Oktober 2026.