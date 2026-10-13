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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 13 Oktober 2026 | 18.41 WIB

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

Kyoto Sanga menjamu Ratchaburi di Sanga Stadium by Kyocera, Jepang, Selasa (13/10/2026), dalam pertandingan AFC Champions League Elite 2026/2027 yang diprediksi berlangsung ketat. (Ratchaburi) - Image

Kyoto Sanga menjamu Ratchaburi di Sanga Stadium by Kyocera, Jepang, Selasa (13/10/2026), dalam pertandingan AFC Champions League Elite 2026/2027 yang diprediksi berlangsung ketat. (Ratchaburi)

JawaPos.com — Prediksi skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi mengarah pada hasil imbang 1-1 ketika kedua tim bertemu dalam lanjutan fase liga AFC Champions League Elite 2026/2027 di Sanga Stadium by Kyocera, Jepang, Selasa (13/10/2026) pukul 17.00 WIB.

Kedua kesebelasan sama-sama memburu poin pertama setelah menelan kekalahan pada pertandingan pembuka kompetisi Asia.

Kyoto Sanga membawa keuntungan bermain di kandang, tetapi produktivitas lini serang mereka masih menjadi persoalan menjelang pertandingan penting tersebut.

Sebaliknya, Ratchaburi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menghancurkan Sukhothai FC dengan skor 6-0 dalam pertandingan domestik terakhir.

Pertemuan ini menarik karena mempertemukan dua tim dengan persoalan berbeda, yakni Kyoto Sanga yang kesulitan mencetak gol dan Ratchaburi yang rentan kebobolan.

Kondisi tersebut membuka kemungkinan pertandingan berlangsung terbuka meskipun kedua pelatih diperkirakan lebih berhati-hati dalam menentukan strategi.

Bagaimana Kondisi Kyoto Sanga Menjelang Menghadapi Ratchaburi?

Kyoto Sanga menghadapi Ratchaburi dengan pekerjaan rumah besar setelah kalah 0-1 dari Daejeon Hana Citizen pada pertandingan pembuka AFC Champions League Elite 2026/2027.

Kekalahan tersebut memperlihatkan kebutuhan tim asal Jepang itu untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir ketika mendapatkan peluang mencetak gol.

Editor: Edi Yulianto
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