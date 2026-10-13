Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

Al Hilal di bawah arahan Simone Inzaghi diunggulkan meraih kemenangan tipis saat menghadapi Al Sadd pada lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027 di Doha, Selasa (13/10/2026). (Al Hilal)
JawaPos.com — Prediksi skor Al Sadd vs Al Hilal mengarah pada kemenangan tipis tim tamu dalam lanjutan fase liga AFC Champions League Elite 2026/2027 di Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Selasa (13/10/2026) pukul 23.00 WIB.
Al Hilal datang membawa modal empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir, sedangkan Al Sadd berusaha bangkit setelah menelan dua kekalahan beruntun.
Pertemuan dua kekuatan sepak bola Timur Tengah ini berpotensi menghadirkan pertandingan sengit karena kedua tim mempunyai kualitas serangan yang menjanjikan.
Namun, konsistensi permainan Al Hilal di bawah arahan Simone Inzaghi membuat klub Arab Saudi tersebut lebih diunggulkan untuk membawa pulang tiga poin.
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Al Sadd sebenarnya memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, tetapi kondisi pertahanan mereka sedang menjadi sorotan.
Dua kekalahan terakhir memperlihatkan kelemahan yang berpotensi dimanfaatkan lini serang Al Hilal sepanjang pertandingan.
Sebaliknya, The Blue Waves sedang menikmati momentum positif setelah mengalahkan Al Ittihad dengan skor 3-2 di kompetisi domestik.
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Kemenangan tersebut mempertegas kemampuan mereka menghadapi pertandingan dengan intensitas tinggi sekaligus menjaga produktivitas gol.
Al Sadd menghadapi pertandingan kontra Al Hilal dengan pekerjaan rumah besar setelah kalah 0-3 dari Esteghlal pada pertandingan pembuka AFC Champions League Elite 2026/2027.
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Jawa Pos
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