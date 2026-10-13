Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

JawaPos.com - Lens dan Sporting Lisbon akan berhadapan di Stade Bollaert-Delelis pada Selasa dalam lanjutan fase liga Liga Champions. Kedua tim datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah sama-sama meraih kemenangan pada pertandingan pembuka kompetisi.

Lens mengawali perjalanan mereka dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Slavia Prague. Sementara itu, Sporting Lisbon juga berhasil mengamankan tiga poin setelah menaklukkan Galatasaray dengan skor 3-1 di Estadio Jose Alvalade.

Dengan modal tersebut, duel ini diperkirakan berlangsung menarik. Lens memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri, tetapi Sporting datang dengan performa yang cukup konsisten dan lini serang yang sedang produktif.

Lens Ingin Melanjutkan Momentum di Kandang Melansir Sportsmole, Lens mengawali fase liga Liga Champions musim ini dengan hasil positif setelah dua kali bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Slavia Prague yang bermain dengan 10 pemain.

Les Sang et Or sempat berada dalam posisi sulit meski Abdallah Sima berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-72. Namun, gol Florian Thauvin dan Ruben Aguilar pada masa tambahan waktu memastikan kemenangan dramatis bagi wakil Prancis tersebut.

Hasil itu menjadi awal yang menjanjikan bagi Lens, yang kembali tampil di kompetisi elite Eropa setelah finis di posisi kedua Ligue 1 musim 2025-26.

Dalam beberapa musim terakhir, perjalanan mereka di kompetisi Eropa belum selalu berjalan mulus. Lens tersingkir pada fase grup Liga Champions musim 2023-24, kemudian gagal melewati babak play-off kualifikasi UEFA Conference League pada musim 2024-25. Mereka juga tidak tampil di kompetisi Eropa musim lalu.

Meski demikian, performa Lens di kompetisi domestik musim ini masih belum sepenuhnya stabil. Mereka hanya meraih dua kemenangan dalam enam pertandingan pembuka Ligue 1. Salah satu hasil positif tersebut adalah kemenangan 2-1 atas Lyon pada Jumat, yang membawa mereka ke posisi ke-10 klasemen.