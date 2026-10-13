Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

Buriram United menjamu Beijing Guoan di Chang Arena, Thailand, Selasa (13/10/2026), dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027. (Beijing Guoan)
JawaPos.com — Buriram United akan menghadapi Beijing Guoan dalam lanjutan fase liga AFC Champions League Elite 2026/2027 di Chang Arena, Thailand, Selasa (13/10/2026) pukul 19.15 WIB.
Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim yang sama-sama belum terkalahkan dalam lima laga terakhir. Hasil imbang 1-1 menjadi prediksi paling realistis.
Buriram United membawa modal kemenangan atas Rayong FC di kompetisi domestik, sedangkan Beijing Guoan baru menghajar Qingdao Jonoon dengan skor 3-0.
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Performa positif tersebut membuat persaingan kedua tim diperkirakan berlangsung sengit sejak menit awal.
Keuntungan bermain di kandang menjadi senjata utama Buriram United untuk mengamankan poin penting dalam persaingan kompetisi Asia.
Namun, Beijing Guoan memiliki produktivitas serangan yang patut diwaspadai setelah mencetak enam gol dalam dua kemenangan terakhirnya.
Buriram United memasuki pertandingan melawan Beijing Guoan dengan catatan dua kemenangan dan tiga hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Statistik tersebut menunjukkan konsistensi tim asal Thailand dalam menjaga hasil positif meskipun menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda.
Kemenangan atas Rayong FC menjadi bekal terbaru Buriram United sebelum kembali bersaing di AFC Champions League Elite 2026/2027. Hasil tersebut sekaligus memberikan dorongan kepercayaan diri bagi para pemain untuk tampil lebih agresif di hadapan pendukung sendiri.
Pada pertandingan pembuka kompetisi Asia, Buriram United bermain imbang 1-1 menghadapi Johor Darul Ta'zim. Hasil itu memperlihatkan kemampuan mereka bersaing dengan salah satu klub kuat Asia Tenggara yang memiliki pengalaman di kompetisi antarklub internasional.
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