Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

JawaPos.com - Newcastle Jets akan menghadapi Gamba Osaka dalam lanjutan Grup A liga AFC Champions League Elite 2026/2027, Selasa (13/10/2026) di Mc Donnald Stadium, Newcastle, Australia kick off pukul 14.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki hasil setelah sama-sama menunjukkan performa yang belum konsisten dalam beberapa laga terakhir.

Newcastle Jets mendapat keuntungan bermain di kandang sendiri, Australia.

Namun, mereka memiliki pekerjaan rumah besar setelah menelan kekalahan telak 1-7 dari Kashima Antlers pada pertandingan sebelumnya di kompetisi Asia.

Hasil tersebut menjadi gambaran bahwa lini pertahanan mereka masih perlu banyak pembenahan.

Di sisi lain, Gamba Osaka datang dengan modal yang tidak sepenuhnya meyakinkan.

Klub asal Jepang itu mengawali perjalanan di fase liga dengan kemenangan 4-1 atas wakil Vietnam, Công An Hà Nội. Akan tetapi, setelah hasil positif tersebut, performa mereka justru mengalami penurunan.

Gamba Osaka tercatat menelan tiga kekalahan dalam empat pertandingan terakhir.