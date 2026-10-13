Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

JawaPos.com — Newcastle Jets menghadapi ujian berat saat menjamu Gamba Osaka pada lanjutan fase liga AFC Champions League Elite 2026/2027 di McDonald Jones Stadium, Australia, Selasa (13/10/2026) pukul 14.15 WIB.

Setelah dihajar Kashima Antlers dengan skor 1-7, wakil Australia tersebut dituntut memperbaiki pertahanan demi menghindari kekalahan kedua, sementara Gamba Osaka memburu kemenangan untuk memulihkan konsistensi permainan.

Pertandingan Newcastle Jets vs Gamba Osaka diprediksi berlangsung sengit karena kedua kesebelasan sama-sama belum menunjukkan performa stabil dalam beberapa pertandingan terakhir.

Meski demikian, Gamba Osaka memiliki sedikit keunggulan berdasarkan statistik pertahanan dan pengalaman menghadapi tekanan kompetisi yang sedang berjalan.

Newcastle Jets sebenarnya mempunyai modal cukup menjanjikan ketika bermain di hadapan pendukung sendiri, terutama berkat catatan enam kemenangan dalam 10 pertandingan kandang terakhir.

Namun, rapuhnya organisasi pertahanan menjadi persoalan serius yang harus segera diselesaikan apabila mereka ingin mengamankan poin.

Sebaliknya, Gamba Osaka datang dengan ambisi mengulangi penampilan impresif ketika menghancurkan Công An Hà Nội dengan skor 4-1 pada pertandingan pembuka kompetisi Asia.

Wakil Jepang tersebut membutuhkan kemenangan untuk mengembalikan kepercayaan diri setelah mengalami tiga kekalahan dalam empat pertandingan terakhir.