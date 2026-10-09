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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.30 WIB

Jangan Bersihkan Layar HP Pakai 10 Benda Ini, Bikin Cepat Rusak

ilustrasi orang yang membersihkan layar HP. (Freepik) - Image

ilustrasi orang yang membersihkan layar HP. (Freepik)

JawaPos.com – Mungkin kamu membersihkan layar HP beberapa kali sehari tanpa memikirkan apa yang dilakukan sudah benar atau belum.

Padahal, kebiasaan yang tampaknya tidak berbahaya ini dapat secara signifikan memperpendek umur layar ponsel.

Melansir goodhousekeeping, berikut 10 kesalahan yang harus dihindari saat membersihkan layar HP agar tetap bersih dan bebas goresan lebih lama.

1. Tisu beraroma

Tisu kertas biasa mungkin tampak seperti pilihan yang praktis ketika Anda tidak memiliki kain pembersih layar khusus.

Namun, tisu beraroma dapat mengandung lotion, pewangi, atau bahan lain yang meninggalkan lapisan tipis pada layar.

Selain itu, tisu tidak selembut yang terlihat. Sering menyeka dapat secara bertahap memengaruhi lapisan pelindung layar.

2. Tisu basah pembersih furnitur

Editor: Novia Tri Astuti
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