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Cicilia Margarettha
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 17.49 WIB

5 Kesalahan Saat Minum Suplemen Vitamin yang Membuat Manfaatnya Berkurang

Ilustrasi seorang perempuan meminum suplemen vitamin dengan air putih (pexels.com) - Image

Ilustrasi seorang perempuan meminum suplemen vitamin dengan air putih (pexels.com)

JawaPos.com - Suplemen vitamin sering dianggap solusi praktis untuk menutup kekurangan nutrisi.

Banyak orang meminum suplemen vitamin kapan saja sempat, tanpa memikirkan waktu atau pasangannya.

Padahal, waktu dan cara minum vitamin mempengaruhi seberapa banyak nutrisi yang diserap tubuh.

Beberapa suplemen bahkan saling menghambat, atau mengganggu kerja obat yang sedang dikonsumsi.

Melansir dari laman The Ohio State University pada Jumat (09/10), menyebutkan suplemen-suplemen yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan, karena dapat menghambat penyerapan satu sama lain oleh tubuh

Sebaiknya selalu berusaha mendapatkan sebagian besar, atau bahkan seluruh, nutrisi  dari makanan yang Anda konsumsi.

Namun, jika itu tidak memungkinkan, multivitamin atau vitamin dan mineral tertentu dapat membantu menggantikan kekurangan nutrisi tersebut.

Berikut lima kesalahan yang perlu Anda dihindari sebelum mengkonsumsi beberapa suplemen vitamin dan cara minum vitamin yang tepat:

Editor: Novia Tri Astuti
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