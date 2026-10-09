7 Alasan Mengapa Sebagian Orang Terus Mengulangi Kesalahan yang Sama Menurut Psikologi

seseorang yang mengulangi kesalahan yang sama. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah Anda melihat seseorang melakukan kesalahan yang sama berulang kali?



Mungkin seseorang terus kembali kepada hubungan yang membuatnya terluka. Ada pula yang selalu menunda pekerjaan, meskipun berkali-kali mengalami stres karena kebiasaan tersebut. Sebagian orang terus mengambil keputusan finansial yang sama, memilih tipe pasangan yang sama, atau mengulangi pola perilaku yang sebenarnya sudah mereka sadari merugikan.



Hal yang menarik, orang yang mengulangi kesalahan tidak selalu berarti tidak tahu bahwa tindakannya salah.



Sering kali mereka tahu.



Mereka bahkan mungkin sudah berjanji kepada diri sendiri, “Kali ini saya tidak akan mengulanginya lagi.”



Namun beberapa waktu kemudian, pola yang sama muncul kembali.



Dalam psikologi, perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh logika dan pengetahuan. Kebiasaan, emosi, pengalaman masa lalu, kebutuhan psikologis, lingkungan, serta cara seseorang memandang dirinya sendiri juga memainkan peran besar.



Karena itu, memahami mengapa seseorang terus mengulangi kesalahan yang sama membutuhkan perspektif yang lebih dalam daripada sekadar mengatakan, “Dia tidak mau belajar.”



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (9/10), terdapat tujuh alasan psikologis yang dapat menjelaskan mengapa sebagian orang terjebak dalam pola kesalahan yang berulang.



1. Otak Lebih Menyukai Hal yang Familiar daripada Hal yang Baru



Salah satu alasan seseorang mengulangi kesalahan adalah karena hal yang familiar terasa lebih aman daripada sesuatu yang tidak dikenal.



Manusia pada dasarnya cenderung mencari prediktabilitas. Sesuatu yang sudah pernah dialami lebih mudah dipahami oleh otak dibandingkan situasi baru yang penuh ketidakpastian.



Bayangkan seseorang yang sejak lama terbiasa berada dalam hubungan yang penuh konflik. Ketika bertemu seseorang yang memperlakukannya dengan tenang dan sehat, hubungan tersebut justru bisa terasa asing.



Sebaliknya, ketika bertemu orang yang emosional, sulit ditebak, atau membuatnya harus terus mencari perhatian, pola itu mungkin terasa “normal”.



Bukan karena pola tersebut baik, melainkan karena pola tersebut dikenal.



Inilah salah satu alasan mengapa seseorang dapat kembali kepada situasi yang sebenarnya ingin ia tinggalkan.



Dalam psikologi, pengalaman masa lalu dapat membentuk ekspektasi seseorang terhadap apa yang dianggap normal. Jika sebuah pola sudah berlangsung cukup lama, individu mungkin tidak lagi mempertanyakannya.



Hal serupa terjadi dalam kebiasaan sehari-hari.



Seseorang yang terbiasa menunda pekerjaan mungkin tahu bahwa menunda akan membuatnya stres. Namun ketika mendapat tugas baru, otaknya secara otomatis mencari respons yang sudah familiar: membuka media sosial, melakukan pekerjaan lain, atau mengatakan, “Nanti saja.”



Pada saat itu, perilaku lama tidak perlu dipikirkan secara sadar.



Ia sudah menjadi pola.



Itulah sebabnya mengetahui bahwa sesuatu adalah kesalahan belum tentu cukup untuk menghentikannya.



Pengetahuan memberikan kesadaran, tetapi kebiasaan memberikan dorongan untuk bertindak.



Untuk mengubah pola lama, seseorang sering kali perlu menciptakan respons baru yang dilakukan berulang kali sampai respons tersebut menjadi lebih familiar.



2. Kesalahan Tersebut Memberikan "Hadiah" Jangka Pendek



Ini mungkin terdengar aneh.



Jika suatu perilaku menyebabkan masalah, mengapa seseorang tetap melakukannya?



Salah satu jawabannya adalah karena perilaku tersebut mungkin memberikan keuntungan jangka pendek, meskipun menimbulkan kerugian jangka panjang.



Dalam psikologi perilaku, konsekuensi yang menyenangkan atau melegakan dapat memperkuat kemungkinan sebuah perilaku dilakukan kembali.



Contohnya adalah menunda pekerjaan.



Secara jangka panjang, menunda bisa menyebabkan pekerjaan menumpuk dan meningkatkan stres.



Tetapi pada saat seseorang memutuskan untuk tidak mengerjakan tugasnya, ia mungkin langsung merasakan sesuatu yang menyenangkan: tekanan berkurang untuk sementara.



Ia merasa lega.



Perasaan lega tersebut dapat memperkuat kebiasaan menunda.



Pola sederhananya bisa seperti ini:



Tugas muncul → merasa tertekan → menghindari tugas → merasa lega → otak belajar bahwa menghindar memberikan kelegaan.



Akibatnya, ketika situasi serupa muncul di masa depan, keinginan untuk menghindar kembali muncul.



Hal yang sama dapat terjadi dalam berbagai konteks.



Seseorang yang marah mungkin merasa lega setelah meluapkan emosinya. Seseorang yang membeli sesuatu secara impulsif mungkin merasa senang sesaat. Seseorang yang kembali menghubungi mantan mungkin mendapatkan rasa nyaman atau kepastian untuk sementara.



Masalahnya, keuntungan tersebut hanya bersifat jangka pendek.



Setelah emosi mereda, konsekuensi sebenarnya muncul kembali.



Namun otak telah belajar bahwa perilaku tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang menyenangkan atau mengurangi ketidaknyamanan.



Karena itu, menghilangkan sebuah kebiasaan buruk sering kali tidak cukup dengan mengatakan, “Jangan lakukan.”



Seseorang juga perlu mencari tahu:



“Apa yang saya dapatkan dari perilaku ini?”



Jawabannya mungkin berupa rasa lega, perhatian, kenyamanan, hiburan, kontrol, atau pelarian dari emosi yang tidak menyenangkan.



Ketika kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan cara yang lebih sehat, kemungkinan mengulangi perilaku lama dapat berkurang.



3. Emosi Sering Mengalahkan Logika pada Saat-Saat Tertentu



Banyak orang bertanya:



“Kalau dia sudah tahu akibatnya, kenapa masih dilakukan?”



Karena mengetahui sesuatu secara rasional tidak berarti kita selalu mampu bertindak sesuai dengan pengetahuan tersebut, terutama ketika emosi sedang kuat.



Seseorang mungkin tahu bahwa ia tidak seharusnya mengirim pesan ketika sedang marah.



Namun ketika kemarahan mencapai puncaknya, kemampuan untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang bisa menurun.



Demikian juga seseorang mungkin tahu bahwa belanja berlebihan bukan keputusan yang baik. Tetapi ketika sedang sedih atau stres, membeli sesuatu bisa terasa seperti cara cepat untuk memperbaiki suasana hati.



Pada kondisi emosional tertentu, manusia cenderung lebih fokus pada kebutuhan yang terasa mendesak saat itu.



Akibatnya, pertimbangan jangka panjang dapat kalah oleh keinginan jangka pendek.



Misalnya:



“Saya tahu hubungan ini tidak sehat, tetapi saya tidak tahan merasa sendirian.”



Atau:



“Saya tahu saya harus bekerja sekarang, tetapi saya terlalu stres dan ingin mengalihkan pikiran sebentar.”



Masalahnya bukan selalu kurangnya pengetahuan.



Masalahnya adalah persaingan antara dua kebutuhan.



Di satu sisi ada tujuan jangka panjang.



Di sisi lain ada kebutuhan emosional yang terasa mendesak.



Jika seseorang belum memiliki kemampuan regulasi emosi yang baik, ia lebih mudah kembali pada respons lama yang sudah dikenalnya.



Karena itu, perubahan perilaku sering kali membutuhkan kemampuan untuk mengenali emosi sebelum emosi tersebut mengambil alih tindakan.



Bukan berarti emosi harus ditekan.



Sebaliknya, seseorang perlu belajar berkata:



“Saya sedang marah. Saya tidak harus langsung bertindak berdasarkan kemarahan ini.”



Jarak kecil antara emosi dan tindakan dapat menjadi sangat penting.



4. Seseorang Bisa Memiliki Keyakinan yang Salah tentang Dirinya Sendiri



Kesalahan yang terus berulang terkadang berhubungan dengan cara seseorang memandang dirinya sendiri.



Setiap manusia memiliki keyakinan tertentu mengenai siapa dirinya.



Misalnya:



“Saya memang tidak disiplin.”

“Saya selalu gagal dalam hubungan.”

“Orang seperti saya tidak akan pernah sukses.”

“Saya memang orang yang mudah menyerah.”

“Saya tidak pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik.”



Keyakinan semacam ini dapat memengaruhi perilaku.



Jika seseorang percaya bahwa dirinya memang tidak mampu, ia mungkin lebih cepat menyerah ketika menghadapi kesulitan.



Kemudian kegagalan tersebut terasa seperti bukti bahwa keyakinannya benar.



Terbentuklah sebuah lingkaran:



Keyakinan negatif → perilaku tertentu → hasil buruk → keyakinan semakin kuat.



Misalnya seseorang percaya bahwa dirinya tidak cukup baik dalam pekerjaan.



Ketika mendapatkan tugas sulit, ia merasa tidak mampu. Karena merasa tidak mampu, ia mungkin mengerjakan tugas tanpa maksimal atau bahkan menghindarinya.



Hasil akhirnya tidak memuaskan.



Kemudian ia berkata kepada dirinya sendiri:



“Benar kan? Saya memang tidak mampu.”



Padahal masalahnya mungkin bukan kemampuan yang sebenarnya, melainkan keyakinan yang memengaruhi perilaku sejak awal.



Dalam psikologi, keyakinan terhadap diri sendiri dapat menjadi filter dalam melihat pengalaman.



Orang yang memiliki keyakinan negatif mungkin lebih mudah memperhatikan kegagalan daripada keberhasilan.



Ia mengingat kesalahan dengan sangat jelas, tetapi mengabaikan kemajuan kecil yang sebenarnya sudah terjadi.



Karena itu, perubahan terkadang dimulai bukan hanya dari mengubah tindakan, tetapi juga dari mempertanyakan keyakinan yang mendasari tindakan tersebut.



Pertanyaan yang berguna adalah:



“Apakah saya benar-benar tidak mampu, atau saya sudah terlalu lama mempercayai bahwa saya tidak mampu?”



5. Seseorang Belum Benar-Benar Belajar dari Kesalahan



Mengalami konsekuensi tidak otomatis membuat seseorang belajar.



Ini adalah hal penting yang sering dilupakan.



Kita sering beranggapan:



“Kalau dia sudah mengalami akibat buruk, seharusnya dia kapok.”



Namun pembelajaran membutuhkan lebih dari sekadar mengalami akibat.



Seseorang perlu memahami hubungan antara perilaku, konsekuensi, dan pola yang mendasarinya.



Misalnya seseorang berkali-kali mengalami masalah karena selalu terburu-buru mengambil keputusan.



Jika setiap kali gagal ia hanya berkata, “Saya sedang tidak beruntung,” maka ia belum tentu belajar dari kesalahan tersebut.



Ia mungkin melihat setiap kejadian sebagai kasus yang terpisah.



Padahal terdapat pola yang sama:



terburu-buru → mengabaikan informasi → mengambil keputusan → menyesal.



Pembelajaran yang lebih dalam baru terjadi ketika seseorang mampu melihat pola tersebut.



Pertanyaan yang penting bukan hanya:



“Apa yang salah?”



Tetapi:



“Apa yang saya lakukan sebelum kesalahan itu terjadi?”



Dan:



“Apa pola yang terus muncul?”



Kesalahan dapat menjadi guru yang baik jika seseorang bersedia melakukan evaluasi.



Namun tanpa refleksi, kesalahan hanya menjadi pengalaman buruk yang kemudian dilupakan.



Inilah mengapa orang yang mengalami banyak kegagalan belum tentu menjadi orang yang paling bijaksana.



Yang menentukan bukan hanya berapa banyak kesalahan yang dialami, tetapi seberapa dalam seseorang belajar dari kesalahan tersebut.



6. Lingkungan Dapat Memperkuat Pola yang Sama



Manusia tidak hidup dalam ruang kosong.



Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, rutinitas, budaya, dan orang-orang di sekitarnya.



Seseorang mungkin ingin berubah, tetapi jika lingkungannya terus memperkuat perilaku lama, perubahan bisa menjadi jauh lebih sulit.



Misalnya seseorang ingin berhenti hidup impulsif, tetapi setiap kali berkumpul dengan teman-temannya, ia didorong untuk menghabiskan uang.



Atau seseorang ingin berhenti dari kebiasaan tertentu, tetapi setiap hari berada dalam lingkungan yang membuat kebiasaan tersebut mudah dilakukan.



Lingkungan memberikan isyarat yang dapat memicu perilaku tertentu.



Tempat tertentu, waktu tertentu, orang tertentu, bahkan emosi tertentu dapat menjadi pemicu.



Karena itu, perubahan tidak selalu cukup dilakukan dengan mengandalkan kemauan.



Kadang-kadang lingkungan juga perlu diubah.



Jika seseorang ingin lebih produktif, misalnya, ia mungkin perlu mengurangi gangguan yang membuatnya mudah kehilangan fokus.



Jika seseorang ingin mengurangi kebiasaan tertentu, ia perlu memperhatikan kapan dan di mana dorongan tersebut paling sering muncul.



Pertanyaan pentingnya adalah:



“Dalam situasi seperti apa saya paling sering mengulangi kesalahan ini?”



Dengan menemukan pemicunya, seseorang dapat mulai mengubah pola sebelum perilaku lama terjadi.



7. Ada Kebutuhan Emosional yang Belum Terselesaikan



Ini merupakan salah satu alasan yang paling dalam.



Terkadang perilaku yang terlihat sebagai “kesalahan” sebenarnya merupakan usaha seseorang untuk memenuhi kebutuhan psikologis tertentu.



Misalnya seseorang terus mencari validasi dari orang lain.



Dari luar, perilakunya mungkin terlihat seperti terlalu bergantung pada perhatian.



Namun di baliknya mungkin terdapat kebutuhan untuk merasa diterima.



Seseorang yang terus kembali ke hubungan yang tidak sehat mungkin bukan sekadar “tidak punya harga diri”. Bisa jadi hubungan tersebut memenuhi kebutuhan akan kedekatan, rasa memiliki, atau ketakutan untuk tidak sendirian.



Begitu pula seseorang yang terus bekerja berlebihan mungkin bukan hanya “tidak tahu kapan berhenti”.



Bisa jadi ia mendapatkan rasa berharga dari produktivitas.



Dengan kata lain, perilaku tertentu mungkin memiliki fungsi psikologis.



Jika fungsi tersebut tidak dipahami, seseorang dapat berhenti melakukan satu perilaku tetapi kemudian menggantinya dengan perilaku lain yang memiliki fungsi sama.



Misalnya seseorang berhenti mencari validasi melalui media sosial, tetapi kemudian mulai mencari validasi melalui hubungan romantis.



Perilakunya berubah.



Kebutuhannya tetap sama.



Karena itu, perubahan yang lebih mendalam membutuhkan pertanyaan:



“Kebutuhan apa yang sebenarnya sedang saya coba penuhi melalui perilaku ini?”



Apakah saya mencari rasa aman?



Perhatian?



Penerimaan?



Kontrol?



Kenyamanan?



Rasa berharga?



Atau sekadar ingin melarikan diri dari perasaan tertentu?



Ketika kebutuhan tersebut dipahami, seseorang memiliki kesempatan untuk memenuhinya dengan cara yang lebih sehat.



Mengapa Mengetahui Kesalahan Tidak Selalu Membuat Seseorang Berubah?



Dari tujuh alasan di atas, kita dapat melihat bahwa perilaku manusia jauh lebih kompleks daripada sekadar benar atau salah.



Seseorang bisa mengetahui bahwa sesuatu buruk tetapi tetap melakukannya karena:



perilaku tersebut sudah menjadi kebiasaan,

memberikan rasa lega dalam jangka pendek,

dipicu oleh emosi yang kuat,

diperkuat oleh keyakinan negatif tentang diri sendiri,

kesalahan tersebut belum benar-benar dianalisis,

lingkungan terus memperkuat pola lama, atau

ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi.



Karena itu, perubahan membutuhkan lebih dari sekadar niat.



Dibutuhkan kesadaran terhadap pola.



Bagaimana Cara Berhenti Mengulangi Kesalahan yang Sama?



Langkah pertama adalah berhenti melihat kesalahan hanya sebagai sesuatu yang harus disesali.



Kesalahan juga dapat menjadi informasi.



Cobalah mengamati pola dengan beberapa pertanyaan berikut:



1. Apa yang biasanya terjadi sebelum saya melakukan kesalahan ini?



Cari pemicunya.



Apakah muncul ketika sedang stres? Kesepian? Marah? Bosan? Takut? Tertekan?



2. Apa yang saya rasakan ketika melakukannya?



Perhatikan emosi yang muncul.



Apakah Anda mencari rasa lega, perhatian, keamanan, atau pelarian?



3. Apa keuntungan jangka pendek dari perilaku tersebut?



Mungkin Anda mendapatkan kenyamanan atau rasa lega.



Memahami keuntungan jangka pendek sangat penting karena di situlah perilaku sering kali diperkuat.



4. Apa konsekuensi jangka panjangnya?



Bandingkan keuntungan sesaat dengan dampak setelahnya.



Pertanyaan ini membantu otak melihat keseluruhan pola, bukan hanya kepuasan sesaat.



5. Keyakinan apa yang saya miliki tentang diri sendiri?



Perhatikan kalimat seperti:



“Saya memang begini.”



“Saya tidak akan pernah berubah.”



“Saya tidak pantas mendapatkan yang lebih baik.”



Keyakinan semacam itu layak diperiksa kembali.



6. Apa respons baru yang bisa saya lakukan?



Jangan hanya menghilangkan perilaku lama.



Siapkan penggantinya.



Jika biasanya Anda langsung membalas pesan ketika marah, misalnya, respons baru bisa berupa memberi jeda sebelum membalas.



Jika biasanya Anda menghindari tugas ketika merasa kewalahan, respons baru dapat berupa mengerjakan bagian terkecil selama beberapa menit.



Perubahan besar sering kali dimulai dari respons kecil yang dilakukan berulang kali.



Kesalahan yang Sama Tidak Selalu Berarti Seseorang Tidak Belajar



Ada satu hal penting yang perlu diingat.



Jika seseorang kembali melakukan kesalahan, bukan berarti ia bodoh, malas, atau tidak memiliki kemauan.



Begitu pula jika kita sendiri mengulangi kesalahan, itu tidak otomatis berarti kita gagal sepenuhnya.



Manusia adalah makhluk yang belajar melalui pola.



Kadang-kadang pola lama begitu kuat sehingga membutuhkan waktu untuk digantikan oleh pola baru.



Perubahan juga jarang berjalan lurus.



Seseorang dapat mengalami kemajuan, kemudian kembali melakukan kebiasaan lama, lalu belajar lagi dari pengalaman tersebut.



Yang penting adalah kemampuan untuk mengenali pola lebih cepat dan kembali ke arah yang lebih baik.



Pada akhirnya, tujuan perubahan bukan menjadi manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan.



Itu hampir mustahil.



Tujuan yang lebih realistis adalah menjadi seseorang yang semakin sadar terhadap pola dirinya sendiri.



Ketika kesalahan terjadi, ia mampu berhenti dan bertanya:



“Apa yang sebenarnya sedang terjadi pada diri saya?”



Pertanyaan tersebut jauh lebih berguna daripada sekadar:



“Mengapa saya selalu seperti ini?”



Karena pertanyaan pertama membuka kemungkinan untuk berubah.



Penutup



Mengulangi kesalahan yang sama sering kali bukan persoalan sederhana tentang kurangnya kecerdasan atau kurangnya nasihat.



Di balik perilaku yang berulang bisa terdapat kebiasaan, emosi, kebutuhan psikologis, keyakinan terhadap diri sendiri, pengalaman masa lalu, maupun pengaruh lingkungan.



Itulah sebabnya perubahan membutuhkan pemahaman yang lebih dalam.



Seseorang tidak hanya perlu mengetahui apa yang salah, tetapi juga memahami mengapa ia terus melakukan hal tersebut.



Ketika seseorang mulai mengenali pemicu, memahami kebutuhan di balik perilaku, mempertanyakan keyakinan yang membatasi, dan membangun respons baru, kesalahan yang sama tidak lagi hanya menjadi sumber penyesalan.



Kesalahan dapat berubah menjadi sumber pembelajaran.



Sebab pada akhirnya, menjadi lebih baik bukan berarti tidak pernah jatuh ke pola lama.



