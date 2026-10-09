Tiga Peneliti Keselamatan Dipecat OpenAI, Khawatir Karyawan Takut Suarakan Masalah AI

JawaPos.com - Tiga mantan peneliti keselamatan OpenAI, Jasmine Wang, Mikita Balesni, dan Tomek Korbak, menerbitkan surat terbuka yang membantah alasan pemecatan mereka.

Mereka menilai cara perusahaan mengomunikasikan keputusan tersebut secara terbuka berpotensi menimbulkan efek gentar (chilling effect), yang membuat karyawan takut menyampaikan kekhawatiran terkait keselamatan kecerdasan buatan (AI).

Seperti dilansir dari Engadget, dalam surat bersama tersebut, ketiganya mengungkapkan kekhawatiran bahwa pemecatan mereka dapat mengubah budaya kerja di OpenAI, terutama dalam hal keterbukaan dan kebebasan menyampaikan pendapat.

Mereka menilai situasi tersebut perlu mendapat perhatian serius, mengingat keselamatan AI menjadi isu penting yang berdampak luas bagi masyarakat.

Pekan lalu, OpenAI memecat tiga karyawan tersebut karena diduga membagikan informasi kepada organisasi keselamatan AI eksternal.

Dalam pernyataannya, perusahaan menyebut para karyawan telah melanggar kebijakan mengenai akses dan penanganan informasi sensitif perusahaan.

OpenAI menyatakan tindakan tersebut juga merusak kepercayaan yang menjadi dasar dalam pekerjaan mereka.

Namun, keputusan pemecatan itu memicu pertanyaan mengenai batasan komunikasi antara peneliti keselamatan AI dan organisasi independen di luar perusahaan.

"Kami merasa prihatin bahwa komunikasi internal maupun eksternal terkait pemecatan kami telah membuat mantan rekan kerja kami takut untuk berbicara dan bertindak dengan cara-cara yang, hingga pekan lalu, merupakan bagian tak terpisahkan dari pekerjaan di OpenAI," demikian bunyi surat tersebut.