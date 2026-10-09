Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00.07 WIB

Tiga Peneliti Keselamatan Dipecat OpenAI, Khawatir Karyawan Takut Suarakan Masalah AI

Logo OpenAI ditampilkan dalam ilustrasi terkait perkembangan teknologi kecerdasan buatan Foto: (The Guardian) - Image

Logo OpenAI ditampilkan dalam ilustrasi terkait perkembangan teknologi kecerdasan buatan Foto: (The Guardian)

JawaPos.com - Tiga mantan peneliti keselamatan OpenAI, Jasmine Wang, Mikita Balesni, dan Tomek Korbak, menerbitkan surat terbuka yang membantah alasan pemecatan mereka. 

Mereka menilai cara perusahaan mengomunikasikan keputusan tersebut secara terbuka berpotensi menimbulkan efek gentar (chilling effect), yang membuat karyawan takut menyampaikan kekhawatiran terkait keselamatan kecerdasan buatan (AI).

Seperti dilansir dari Engadget, dalam surat bersama tersebut, ketiganya mengungkapkan kekhawatiran bahwa pemecatan mereka dapat mengubah budaya kerja di OpenAI, terutama dalam hal keterbukaan dan kebebasan menyampaikan pendapat.

Mereka menilai situasi tersebut perlu mendapat perhatian serius, mengingat keselamatan AI menjadi isu penting yang berdampak luas bagi masyarakat.

Pekan lalu, OpenAI memecat tiga karyawan tersebut karena diduga membagikan informasi kepada organisasi keselamatan AI eksternal.

Dalam pernyataannya, perusahaan menyebut para karyawan telah melanggar kebijakan mengenai akses dan penanganan informasi sensitif perusahaan.

OpenAI menyatakan tindakan tersebut juga merusak kepercayaan yang menjadi dasar dalam pekerjaan mereka.

Namun, keputusan pemecatan itu memicu pertanyaan mengenai batasan komunikasi antara peneliti keselamatan AI dan organisasi independen di luar perusahaan.

"Kami merasa prihatin bahwa komunikasi internal maupun eksternal terkait pemecatan kami telah membuat mantan rekan kerja kami takut untuk berbicara dan bertindak dengan cara-cara yang, hingga pekan lalu, merupakan bagian tak terpisahkan dari pekerjaan di OpenAI," demikian bunyi surat tersebut.

Ketiganya mengatakan bahwa sebelumnya mereka dapat menyampaikan kekhawatiran terkait keselamatan dan menyuarakan perbedaan pendapat secara terbuka.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Libatkan Guru dan Siswa dalam Perancangan, Pemilihan, Penerapan, dan Evaluasi AI - Image
Pendidikan

Libatkan Guru dan Siswa dalam Perancangan, Pemilihan, Penerapan, dan Evaluasi AI

Jumat, 9 Oktober 2026 | 15.15 WIB

OpenAI dan Anthropic Berseberangan soal AI, Sam Altman Pilih Jalan yang Lebih Longgar - Image
Teknologi

OpenAI dan Anthropic Berseberangan soal AI, Sam Altman Pilih Jalan yang Lebih Longgar

Jumat, 9 Oktober 2026 | 04.26 WIB

7 Cara Membangun Kepercayaan saat Berkomunikasi di Era AI Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

7 Cara Membangun Kepercayaan saat Berkomunikasi di Era AI Menurut Psikologi

Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.15 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore