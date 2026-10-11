7 Cara Membangun Kepercayaan dalam Berkomunikasi di Era AI Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) semakin banyak digunakan untuk membantu manusia menulis pesan, menyusun laporan, menjawab pertanyaan, hingga menyampaikan ide.

Teknologi ini membuat komunikasi terasa lebih cepat dan praktis. Namun, di tengah kemudahan tersebut, muncul pertanyaan penting: bagaimana cara menjaga kepercayaan ketika sebagian pesan yang kita terima atau kirim mungkin dibantu oleh AI?

Kepercayaan dalam komunikasi tidak hanya terbentuk dari kata-kata yang terdengar meyakinkan. Kejujuran, konsistensi, kemampuan mendengarkan, dan kesediaan bertanggung jawab juga memengaruhi cara seseorang menilai orang lain.

Pesan yang tersusun rapi belum tentu mencerminkan ketulusan, sementara pesan sederhana tetap bisa terasa bermakna ketika disampaikan dengan niat yang jelas.

Penelitian mengenai komunikasi berbantuan AI menunjukkan bahwa penggunaan teknologi tidak selalu mengurangi kepercayaan.

Dampaknya dapat bergantung pada konteks, cara teknologi digunakan, dan bagaimana penerima menilai pesan tersebut.

Karena itu, tantangannya bukan sekadar menghindari AI, melainkan memastikan teknologi membantu komunikasi tanpa menggantikan kejujuran dan pertimbangan manusia.