7 Alasan Mengapa Orang Lebih Jujur kepada AI daripada Atasan Mereka Sendiri Menurut Psikologi

seseorang yang lebih jujur dengan AI / foto: Magnific/jcomp

JawaPos.com - Bayangkan seorang karyawan yang sedang mengalami masalah di tempat kerja.

Ia merasa kelelahan. Ia mulai kehilangan motivasi. Ia tidak menyukai gaya kepemimpinannya. Ia bahkan diam-diam sedang mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan baru.



Ketika bertemu dengan atasannya, ia mungkin hanya berkata:



“Sepertinya saya sedang agak banyak pikiran akhir-akhir ini.”



Namun beberapa menit kemudian, ketika berbicara dengan AI, ceritanya bisa jauh lebih terbuka:



“Saya sebenarnya sudah tidak tahan dengan pekerjaan ini. Saya merasa atasan saya tidak menghargai saya, tetapi saya takut mengatakannya karena khawatir karier saya terganggu.”



Mengapa seseorang bisa begitu berbeda?



Bukankah seharusnya manusia lebih nyaman berbicara dengan manusia lain daripada dengan sebuah sistem AI?



Ternyata, dari perspektif psikologi, jawabannya cukup masuk akal.



Kejujuran tidak hanya bergantung pada seberapa besar seseorang ingin berkata jujur. Kejujuran juga dipengaruhi oleh seberapa aman seseorang merasa ketika mengatakan kebenaran tersebut.



Dan dalam hubungan antara karyawan dan atasan, rasa aman itu sering kali tidak sepenuhnya hadir.



AI, di sisi lain, dapat memberikan kesan sebagai ruang yang lebih netral, tidak mengancam, dan bebas dari konsekuensi sosial secara langsung.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (12/10), terdapat tujuh alasan psikologis mengapa seseorang bisa lebih jujur kepada AI daripada kepada atasannya sendiri.



1. AI Tidak Memiliki Kekuasaan Langsung atas Karier Mereka



Salah satu alasan paling kuat adalah adanya ketimpangan kekuasaan.



Hubungan antara karyawan dan atasan bukanlah hubungan yang sepenuhnya setara. Atasan dapat memberikan evaluasi, menentukan pembagian pekerjaan, memengaruhi promosi, memberikan rekomendasi, bahkan dalam beberapa organisasi memiliki pengaruh terhadap keputusan pemutusan hubungan kerja.



Karena itu, ketika seorang karyawan mengatakan sesuatu kepada atasannya, otaknya tidak hanya memikirkan pertanyaan:



“Apakah saya ingin mengatakan ini?”



Tetapi juga:



“Apa yang akan terjadi kepada saya kalau saya mengatakannya?”



Ini adalah perbedaan yang sangat penting.



Dalam psikologi sosial, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap konsekuensi sosial. Ketika seseorang merasa bahwa orang lain memiliki kekuasaan atas dirinya, ia cenderung lebih berhati-hati dalam mengungkapkan informasi yang berpotensi merugikan dirinya.



Misalnya, seorang karyawan sebenarnya berpikir:



“Saya merasa target ini tidak realistis.”



Tetapi ketika berbicara dengan atasan, kalimat tersebut dapat berubah menjadi:



“Mungkin kita bisa mengevaluasi kembali targetnya.”



Secara substansi, keduanya sama. Namun tingkat keterusterangannya berbeda.



Kepada AI, tidak ada risiko langsung berupa penilaian kinerja, perubahan jadwal kerja, atau hubungan profesional yang menjadi canggung keesokan harinya.



AI tidak bisa menatap karyawan tersebut dalam rapat evaluasi sambil berkata:



“Saya ingat Anda pernah mengatakan bahwa Anda tidak percaya pada strategi perusahaan.”



Karena itu, hambatan psikologis untuk berkata jujur menjadi lebih rendah.



Kekuasaan menciptakan “filter”



Ketika seseorang berbicara dengan pihak yang memiliki kekuasaan, informasi sering kali melewati sebuah filter internal.



Sebelum berbicara, seseorang secara tidak sadar menghitung:



Apakah ini aman untuk dikatakan?



Apakah atasan akan tersinggung?



Apakah saya akan dianggap tidak loyal?



Apakah ini akan memengaruhi karier saya?



Apakah saya akan dianggap sebagai orang yang bermasalah?



Apakah hubungan kami akan berubah setelah percakapan ini?



Dengan AI, sebagian besar kalkulasi tersebut menghilang.



Inilah salah satu alasan mengapa AI dapat menjadi “tempat pengakuan” bagi sebagian orang.



Bukan karena AI lebih memahami manusia daripada manusia lain, tetapi karena AI tidak berada dalam struktur kekuasaan yang sama.



2. AI Tidak Memberikan Ekspresi Wajah yang Mengintimidasi



Kejujuran manusia sangat dipengaruhi oleh isyarat sosial.



Ketika kita berbicara langsung dengan seseorang, kita tidak hanya memproses kata-kata. Kita juga membaca:



ekspresi wajah,



kontak mata,



intonasi suara,



gestur,



jeda,



perubahan postur tubuh,



dan respons emosional.



Semua itu memberikan informasi tentang bagaimana lawan bicara menerima perkataan kita.



Masalahnya, informasi tersebut juga dapat meningkatkan kecemasan.



Bayangkan seorang karyawan sedang mengatakan:



“Saya merasa cara Anda memimpin tim membuat saya sulit berkembang.”



Lalu atasannya mengerutkan dahi.



Ia diam selama lima detik.



Kemudian bertanya:



“Maksud Anda apa?”



Kalimat tersebut sebenarnya netral.



Tetapi otak karyawan mungkin langsung menerjemahkannya sebagai:



“Dia marah.”



Akibatnya, karyawan mulai menarik kembali ucapannya.



“Maksud saya bukan begitu. Saya sebenarnya cukup senang dengan cara Anda memimpin. Mungkin saya saja yang sedang terlalu sensitif.”



Inilah salah satu bentuk self-censorship.



Ketika berbicara dengan AI melalui teks, banyak isyarat sosial tersebut tidak hadir.



Tidak ada ekspresi wajah yang menunjukkan ketidaksetujuan.



Tidak ada nada suara yang terdengar menghakimi.



Tidak ada tatapan mata yang membuat seseorang merasa sedang diperiksa.



Hasilnya, seseorang memiliki lebih banyak ruang psikologis untuk menyusun pikirannya.



Teks juga menciptakan jarak psikologis



Menulis sesuatu berbeda dengan mengatakannya secara langsung.



Ketika seseorang menulis:



“Saya sebenarnya kecewa dengan keputusan Anda.”



Ia memiliki waktu untuk berpikir.



Ia bisa menghapus.



Menulis ulang.



Menambahkan konteks.



Kemudian mengirimkannya.



Proses ini menciptakan jarak antara emosi dan tindakan.



Ironisnya, jarak tersebut justru dapat membuat seseorang lebih mampu mengungkapkan hal yang sebenarnya ia pikirkan.



3. AI Memberikan Ilusi Anonimitas dan Mengurangi Rasa Takut Dihakimi



Manusia sangat sensitif terhadap penilaian sosial.



Kita ingin diterima.



Kita takut dianggap buruk.



Kita takut terlihat lemah.



Kita takut terlihat tidak kompeten.



Kita takut menjadi bahan pembicaraan.



Dan di lingkungan kerja, ketakutan tersebut bisa menjadi sangat kuat.



Seseorang mungkin memiliki masalah dengan pekerjaannya, tetapi tidak ingin mengatakannya kepada rekan kerja karena takut dianggap malas.



Seseorang mungkin mengalami kesulitan memahami tugas, tetapi takut bertanya kepada atasannya karena takut terlihat bodoh.



Seseorang mungkin tidak menyukai budaya perusahaan, tetapi takut dianggap tidak loyal.



Di sinilah AI terasa berbeda.



Ketika berbicara dengan AI, seseorang dapat merasakan bahwa tidak ada “penonton sosial” yang sedang menilai dirinya.



Ia bisa mengatakan:



“Saya iri kepada rekan kerja saya.”



“Saya sebenarnya tidak suka pekerjaan saya.”



“Saya takut saya tidak cukup pintar untuk posisi ini.”



“Saya merasa tidak kompeten.”



“Saya kesal ketika atasan saya mendapat pujian.”



Kalimat-kalimat seperti itu mungkin sangat sulit diucapkan kepada manusia.



Namun ketika ditulis kepada AI, hambatan tersebut dapat berkurang.



Kita sering lebih jujur ketika identitas sosial kita terasa aman



Dalam psikologi, salah satu hambatan besar terhadap keterbukaan adalah fear of negative evaluation, yaitu ketakutan bahwa orang lain akan mengevaluasi kita secara negatif.



Menariknya, banyak hal yang kita sembunyikan bukan karena kita tidak ingin membicarakannya, melainkan karena kita takut konsekuensi sosial dari membicarakannya.



AI dapat mengurangi sebagian tekanan tersebut.



Tetapi ada catatan penting:



Perasaan anonim tidak selalu berarti benar-benar anonim.



Orang tetap perlu memahami kebijakan privasi, pengelolaan data, dan aturan penggunaan layanan AI yang mereka gunakan. Rasa aman psikologis tidak boleh disamakan dengan jaminan kerahasiaan absolut.



4. AI Tidak Memiliki Kepentingan Pribadi dalam Konflik Mereka



Hubungan manusia selalu membawa kepentingan.



Atasan mempunyai target.



Rekan kerja memiliki kepentingan.



HR memiliki kepentingan organisasi.



Teman memiliki perspektif pribadi.



Bahkan pasangan atau keluarga memiliki emosi dan kepentingan mereka sendiri.



Karena itu, ketika seseorang menceritakan masalah kepada manusia lain, respons yang diberikan mungkin dipengaruhi oleh kepentingan orang tersebut.



Misalnya seorang karyawan berkata kepada atasannya:



“Saya merasa beban kerja saya terlalu berat.”



Atasan mungkin langsung berpikir:



“Kalau saya mengurangi pekerjaanmu, siapa yang akan mengerjakan sisanya?”



Artinya, respons atasan tidak hanya dipengaruhi oleh cerita karyawan.



Respons tersebut juga dipengaruhi oleh tanggung jawab dan kepentingannya sendiri.



Ketika berbicara dengan AI, situasinya terasa berbeda.



AI tidak memiliki target departemen.



AI tidak membutuhkan promosi.



AI tidak takut kehilangan jabatan.



AI juga tidak perlu mempertahankan citra sebagai pemimpin.



Karena itu, pengguna dapat merasakan bahwa ia sedang berbicara dengan pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam konflik tersebut.



Perasaan ini bisa meningkatkan keterbukaan.



Namun “netral” bukan berarti selalu benar



Ini penting.



AI bisa membantu seseorang melihat situasi dari perspektif berbeda, tetapi AI tidak otomatis menjadi hakim yang objektif.



AI dapat salah.



AI juga dapat menerima cerita yang hanya berasal dari satu sisi.



Jika seseorang berkata:



“Atasan saya memang selalu salah.”



AI mungkin membantu mengeksplorasi kemungkinan penyebabnya, tetapi pengguna tetap perlu menyadari bahwa AI hanya mengetahui informasi yang diberikan kepadanya.



Dengan kata lain:



AI bisa menjadi ruang untuk berpikir, tetapi bukan pengganti penilaian manusia yang matang.



5. AI Tidak Menyimpan “Sejarah Sosial” seperti Manusia



Ini adalah alasan yang sering diremehkan.



Ketika kita berbicara dengan seseorang yang mengenal kita selama bertahun-tahun, kita tidak hanya berbicara dengan orang tersebut.



Kita juga berbicara dengan sejarah hubungan kita dengannya.



Misalnya, seorang karyawan pernah melakukan kesalahan besar enam bulan lalu.



Walaupun masalah tersebut sudah selesai, pengalaman itu mungkin masih memengaruhi cara ia memandang atasannya.



Ketika ia ingin mengatakan:



“Saya ingin mencoba metode baru.”



Ia mungkin secara tidak sadar berpikir:



“Nanti dia menganggap saya mengulangi kesalahan saya lagi.”



Sebaliknya, ketika berbicara dengan AI, percakapan terasa lebih seperti memulai dari halaman kosong.



Tidak ada reputasi yang harus dipertahankan.



Tidak ada citra profesional yang harus dijaga.



Tidak ada sejarah konflik yang harus diperhitungkan.



Seseorang bisa berkata:



“Saya sebenarnya takut mengambil tanggung jawab.”



Kemudian lima menit kemudian membahas hal lain tanpa merasa bahwa pengakuan tadi akan mengubah status sosialnya.



Manusia membawa “identitas” ke dalam percakapan



Dalam hubungan kerja, seseorang bukan sekadar individu.



Ia adalah:



karyawan berprestasi,



anggota tim,



manajer,



spesialis,



senior,



junior,



orang yang selalu tenang,



orang yang dianggap pintar,



atau orang yang selalu terlihat percaya diri.



Identitas tersebut menciptakan tekanan untuk konsisten.



Jika seseorang selama bertahun-tahun dikenal sebagai “orang yang selalu bisa menyelesaikan masalah”, akan terasa sulit untuk berkata:



“Saya sebenarnya tidak tahu harus melakukan apa.”



Kepada AI, tekanan untuk mempertahankan identitas tersebut bisa terasa lebih kecil.



6. AI Memberikan Waktu untuk Mengungkapkan Hal yang Sulit



Percakapan manusia biasanya berjalan cepat.



Seseorang bertanya.



Kita menjawab.



Ia bereaksi.



Kita merespons lagi.



Dalam situasi emosional, proses ini dapat membuat kita kehilangan kesempatan untuk memahami perasaan sendiri.



AI memberikan pengalaman yang berbeda karena pengguna dapat berhenti kapan saja.



Ia dapat menulis:



“Saya marah kepada atasan saya.”



Lalu berhenti.



Kemudian AI bertanya:



“Apa yang membuat Anda paling marah?”



Pengguna berpikir.



Lalu menyadari:



“Sebenarnya bukan karena keputusannya. Saya merasa tidak dihargai.”



Kemudian muncul pemikiran lain:



“Mungkin saya marah karena saya merasa kerja keras saya tidak pernah diperhatikan.”



Lalu lebih dalam lagi:



“Dan mungkin saya sudah membawa rasa frustrasi itu selama berbulan-bulan.”



Percakapan semacam ini dapat berfungsi sebagai bentuk self-reflection.



AI menjadi semacam cermin verbal.



Ia membantu seseorang mengubah perasaan yang awalnya kabur menjadi kalimat yang lebih jelas.



Menulis dapat membantu mengorganisasi emosi



Ketika seseorang menuliskan pikirannya, ia dipaksa mengubah pengalaman internal menjadi bahasa.



“Rasanya kacau.”



Berubah menjadi:



“Saya kecewa karena kontribusi saya tidak disebut dalam rapat.”



Kemudian:



“Saya kecewa bukan hanya karena rapat itu. Saya merasa pola tersebut sudah berulang.”



Kemudian:



“Yang sebenarnya saya butuhkan adalah pengakuan dan komunikasi yang lebih jelas.”



Di titik ini, orang tersebut mungkin bukan hanya menjadi lebih jujur kepada AI.



Ia juga menjadi lebih jujur kepada dirinya sendiri.



Dan ini mungkin merupakan fungsi AI yang paling menarik dalam konteks psikologis.



7. AI Tidak Memaksa Mereka Mempertahankan “Wajah Profesional”



Di tempat kerja, manusia sering memainkan peran.



Kita tidak selalu menunjukkan seluruh diri kita.



Kita menampilkan versi diri yang sesuai dengan konteks.



Di depan klien, kita profesional.



Di depan atasan, kita terlihat kompeten.



Di depan bawahan, kita terlihat percaya diri.



Di depan rekan kerja, kita berusaha terlihat santai.



Ini bukan selalu sesuatu yang buruk.



Kemampuan menyesuaikan perilaku dengan situasi adalah bagian normal dari kehidupan sosial.



Masalah muncul ketika jarak antara diri yang ditampilkan dan diri yang dirasakan semakin besar.



Seorang manajer mungkin terlihat sangat percaya diri dalam rapat.



Namun malamnya ia bertanya kepada AI:



“Saya sebenarnya takut gagal. Apa yang harus saya lakukan?”



Seorang karyawan mungkin terlihat sangat antusias dalam presentasi.



Namun kemudian ia menulis:



“Sejujurnya, saya sudah kehilangan motivasi.”



Seorang pemimpin mungkin mengatakan kepada tim:



“Kita harus tetap optimistis.”



Tetapi kepada AI:



“Saya sendiri tidak yakin perusahaan ini akan berhasil.”



Mengapa?



Karena AI tidak menuntut performa sosial yang sama.



Ia tidak membutuhkan pengguna untuk “memainkan peran” tertentu.



Di sinilah AI dapat menjadi ruang psikologis untuk menurunkan social mask—topeng sosial yang kita gunakan agar dapat berfungsi dalam lingkungan tertentu.



Jadi, Apakah AI Lebih Bisa Dipercaya daripada Atasan?



Tidak sesederhana itu.



Fakta bahwa seseorang lebih mudah jujur kepada AI tidak otomatis berarti AI lebih baik daripada manusia.



Ada perbedaan antara:



mudah berbicara dan benar-benar dipahami.



AI dapat memberikan ruang untuk berbicara tanpa rasa malu.



Tetapi manusia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki AI dengan cara yang sama: hubungan nyata, pengalaman bersama, tanggung jawab sosial, empati yang diwujudkan dalam tindakan, dan kemampuan mengambil keputusan di dunia nyata.



Karena itu, mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan:



“Mengapa orang lebih percaya AI daripada manusia?”



Melainkan:



“Mengapa lingkungan manusia membuat orang merasa perlu menyembunyikan kebenaran?”



Pertanyaan ini jauh lebih penting bagi organisasi.



Masalah Sebenarnya Mungkin Bukan AI, tetapi Kurangnya Psychological Safety



Konsep psychological safety menjadi sangat relevan di sini.



Secara sederhana, psychological safety adalah kondisi ketika seseorang merasa cukup aman untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan, kekhawatiran, atau kesalahan tanpa takut dipermalukan atau dihukum secara sosial.



Bayangkan dua perusahaan.



Di perusahaan pertama, seorang karyawan berkata:



“Saya rasa strategi ini tidak akan berhasil.”



Atasannya menjawab:



“Menarik. Jelaskan alasannya.”



Di perusahaan kedua, seorang karyawan mengatakan hal yang sama.



Atasannya menjawab:



“Kalau Anda punya solusi yang lebih baik, silakan Anda saja yang memimpin.”



Dua respons tersebut menciptakan lingkungan psikologis yang sangat berbeda.



Dalam lingkungan pertama, kejujuran mendapatkan ruang.



Dalam lingkungan kedua, kejujuran mendapatkan hukuman sosial.



Maka jangan heran jika karyawan akhirnya belajar untuk diam.



Ironisnya, AI Bisa Menjadi Cermin Buruk bagi Organisasi



Ada ironi besar di sini.



Jika karyawan lebih terbuka kepada AI daripada kepada atasannya, masalahnya mungkin bukan bahwa AI terlalu menarik.



Bisa jadi organisasi terlalu menakutkan.



AI hanya menjadi tempat alternatif untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak bisa mereka katakan di tempat kerja.



Seorang karyawan mungkin tidak mengatakan kepada atasannya:



“Saya sudah kelelahan.”



Tetapi mengatakan kepada AI:



“Saya sudah burnout dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada atasan.”



Seorang karyawan mungkin tidak mengatakan:



“Saya merasa tidak dihargai.”



Tetapi menulis kepada AI:



“Bagaimana cara memberi tahu atasan bahwa saya merasa kontribusi saya tidak dihargai tanpa terdengar mengeluh?”



Seorang karyawan mungkin tidak berani mengatakan:



“Saya ingin resign.”



Tetapi bertanya kepada AI:



“Bagaimana cara mengetahui apakah saya benar-benar ingin resign atau hanya sedang lelah?”



Dalam konteks ini, AI bukan penyebab masalah.



AI justru mengungkap masalah yang sebelumnya tersembunyi.



Apa yang Bisa Dipelajari Para Pemimpin?



Jika seorang pemimpin ingin karyawannya lebih jujur, jawabannya bukan melarang penggunaan AI.



Jawabannya adalah menciptakan kondisi di mana manusia tidak merasa perlu bersembunyi di balik AI.



Ada beberapa prinsip yang bisa diterapkan.



1. Jangan menghukum orang karena membawa masalah



Jika setiap masalah yang dilaporkan langsung dianggap sebagai kegagalan seseorang, lama-kelamaan orang akan berhenti melaporkannya.



2. Bedakan kritik dengan ketidakloyalan



Karyawan yang mengatakan sesuatu tidak berjalan baik belum tentu membenci perusahaan.



Bisa jadi justru ia cukup peduli untuk mengatakan kebenaran.



3. Ajukan pertanyaan sebelum memberikan penilaian



Daripada langsung berkata:



“Kenapa kamu berpikir begitu?”



cobalah:



“Apa yang membuat kamu sampai pada kesimpulan itu?”



Perbedaan kecil dalam bahasa dapat mengubah suasana psikologis sebuah percakapan.



4. Akui ketika Anda tidak tahu



Pemimpin tidak harus selalu terlihat paling pintar.



Kalimat seperti:



“Saya belum punya jawabannya. Mari kita cari tahu.”



dapat menciptakan ruang bagi orang lain untuk mengakui ketidaktahuan mereka juga.



5. Jangan mempermalukan orang yang berbicara jujur



Jika seseorang akhirnya berani mengatakan sesuatu yang sulit, lalu ia dipermalukan di depan tim, pesan yang diterima seluruh organisasi sangat jelas:



Jangan jujur.



Dan pesan itu bisa bertahan jauh lebih lama daripada satu rapat.



Pada Akhirnya, Orang Tidak Selalu Mencari AI untuk Mendapatkan Jawaban



Mereka mungkin sedang mencari tempat yang aman untuk mengatakan apa yang sebenarnya mereka pikirkan.



Ini adalah perbedaan yang sangat penting.



Ketika seseorang berkata:



“Saya ingin berbicara dengan AI.”



Mungkin yang sebenarnya ia maksud adalah:



“Saya ingin mengatakan sesuatu tanpa takut dinilai.”



Atau:



“Saya belum siap mengatakan ini kepada orang lain.”



Atau bahkan:



“Saya sendiri belum memahami apa yang sebenarnya saya rasakan.”



Dalam kondisi tersebut, AI berfungsi seperti ruang refleksi.



Bukan karena AI memiliki hubungan emosional seperti manusia, tetapi karena interaksi dengannya dapat terasa lebih rendah risiko secara sosial.



Dan dari perspektif psikologi, itu masuk akal.



Kesimpulan: Jika Orang Lebih Jujur kepada AI, Dengarkan Pesannya



Fenomena orang yang lebih terbuka kepada AI daripada kepada atasan seharusnya tidak hanya dilihat sebagai perkembangan teknologi.



Ini juga merupakan cermin bagi budaya organisasi.



Jika seorang karyawan merasa lebih aman mengakui ketakutan, frustrasi, kesalahan, atau keraguannya kepada sebuah mesin daripada kepada manusia yang memimpinnya, mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam hubungan kerja tersebut.



Tujuh alasan utamanya dapat dirangkum sebagai berikut:



AI tidak memiliki kekuasaan langsung atas karier mereka.



AI tidak memberikan ekspresi sosial yang terasa mengintimidasi.



AI dapat menciptakan perasaan anonimitas dan mengurangi takut dihakimi.



AI tidak memiliki kepentingan pribadi langsung dalam konflik mereka.



AI tidak membawa sejarah sosial dan reputasi yang sama seperti hubungan manusia.



AI memberikan waktu untuk mengorganisasi pikiran dan emosi.



AI memungkinkan seseorang menurunkan “topeng profesional” yang biasa digunakan di tempat kerja.



Namun pelajaran terbesarnya bukan bahwa AI akan menggantikan atasan.



Pelajaran terbesarnya adalah:



Ketika manusia hanya berani mengatakan kebenaran kepada mesin, mungkin yang perlu diperbaiki bukan keberanian manusianya—melainkan keamanan lingkungan manusianya.



Organisasi yang sehat bukanlah organisasi tanpa keluhan, konflik, kesalahan, atau ketidaksetujuan.





Organisasi yang sehat adalah organisasi tempat orang merasa cukup aman untuk mengatakan semua itu sebelum mereka harus mengatakannya kepada AI.***