HP Lemot Saat Buka WhatsApp? Ini yang Perlu Kamu Bersihkan Biar Ngebut Lagi

Ilustrasi Whats App
JawaPos.com - WhatsApp menjadi salah satu aplikasi yang paling sering digunakan di HP untuk bertukar pesan, foto, video, dokumen, hingga melakukan panggilan.
Namun, semakin lama digunakan, aplikasi ini bisa menyimpan banyak data yang akhirnya membuat penyimpanan HP semakin penuh.
Kondisi tersebut dapat membuat WhatsApp terasa lebih lambat ketika dibuka, terutama pada HP dengan kapasitas penyimpanan yang sudah hampir penuh.
Kalau WhatsApp mulai membutuhkan waktu lama untuk terbuka atau terasa berat saat berpindah menu, ada beberapa bagian yang bisa kamu bersihkan tanpa harus langsung menghapus aplikasi.
Berikut 7 hal yang harus kamu lakukan pada WhatsApp agar HP ngebut lagi!
1. Bersihkan cache WhatsApp
Cache merupakan data sementara yang disimpan aplikasi untuk mempercepat proses tertentu. Namun, jika jumlahnya sudah terlalu besar, cache justru bisa ikut memenuhi ruang penyimpanan.
Kamu bisa membersihkannya melalui Pengaturan > Aplikasi > WhatsApp > Penyimpanan > Hapus cache.
Jangan memilih opsi Hapus data, karena tindakan tersebut berbeda dan bisa membuat data aplikasi terhapus atau kamu harus melakukan proses masuk kembali.
2. Hapus foto dan video yang sudah menumpuk
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