Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

JawaPos.com – Di Surabaya, panas bukan lagi sekadar urusan cuaca. Ia menjelma menjadi tamu yang tak tahu diri: menyelinap lewat celah jendela, berdiam di sudut-sudut rumah, lalu menempel di kulit bahkan ketika kipas angin berputar tanpa henti.

Ia membuat keringat jatuh lebih cepat daripada jarum mesin jahit bergerak, memaksa orang mencari kesejukan dengan segala cara, dan diam-diam ikut menguras isi dompet. Di kota ini, matahari tak hanya membakar aspal dan dinding bangunan, tetapi juga menguji daya tahan mereka yang harus tetap bekerja di bawah teriknya.

Berikut lima seri cerita mendalam yang dihimpun dua wartawan JawaPos.com, Dadang Kurnia dan Ardini Pramitha, untuk merekam bagaimana panas mengubah kehidupan warga Surabaya dari hari ke hari.

Deru mesin jahit di ruang tamu mungil itu berpacu dengan putaran dua kipas angin yang menyala bersamaan. Hembusannya mengarah langsung ke tubuh Warni (56), warga Bronggalan, Surabaya. Namun, angin buatan itu tak cukup mengusir hawa panas yang menyelimuti ruangan.

Tangan ibu dua anak itu terus bergerak di atas kain. Sesekali, ia mengusap keringat yang membasahi dahinya. Pekerjaan harus tetap berjalan, meski udara terasa semakin gerah.

"Sumuk (panas). Aktivitas sebentar saja sudah berkeringat," keluh Warni saat ditemui JawaPos.com, Minggu (4/10).

Bagi Warni, cuaca Surabaya belakangan ini terasa semakin menyengat. Kipas angin di lantai bawah dan atas rumahnya bukan lagi sekadar pelengkap untuk mengusir gerah. Keduanya menjadi penopang agar ia tetap bisa bekerja di tengah suhu yang tak nyaman.

Bahkan, dua kipas angin itu terkadang belum cukup. Pendingin ruangan atau air conditioner (AC) yang biasanya hanya dinyalakan menjelang tidur, kini harus bekerja pada siang hari.

"Sekarang kalau siang nyalakan AC, nggak kuat panasnya," ucap Warni, di samping dua kipas angin duduk besar berwarna hitam. Warni, 56, warga Bronggalan, Surabaya, menggunakan dua kipas angin sekaligus saat menjahit untuk membantu mengusir hawa panas di dalam rumah. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

Pintu dan ventilasi rumah dibiarkan terbuka lebar agar udara bisa mengalir. Namun, segala upaya untuk mencari kesejukan itu membawa konsekuensi lain: tagihan listrik yang ikut membengkak.