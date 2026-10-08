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Nanda Prayoga
Kamis, 8 Oktober 2026 | 18.45 WIB

Jarang Disadari, 7 Kebiasaan Sepele yang Bikin HP Makin Lemot

Ilustrasi orang sedang mengecek handphone. (Pixabay) - Image

Ilustrasi orang sedang mengecek handphone. (Pixabay)

JawaPos.com - HP yang mulai terasa lemot tidak selalu berarti perangkatnya sudah rusak atau spesifikasinya sudah ketinggalan zaman. Ada sejumlah kebiasaan yang dilakukan setiap hari dan terlihat sepele, tetapi perlahan bisa membuat performa HP menurun.

Mulai dari membiarkan banyak aplikasi berjalan, jarang membersihkan file yang tidak diperlukan, hingga terlalu sering memasang aplikasi yang sebenarnya jarang digunakan. Jika dilakukan terus-menerus, berbagai kebiasaan tersebut bisa membuat penyimpanan semakin penuh dan kinerja HP terasa lebih lambat. 

Lantas, kebiasaan apa saja yang perlu mulai kamu hindari?

1. Membiarkan Terlalu Banyak Aplikasi Terpasang

Tanpa disadari, kamu mungkin memiliki puluhan aplikasi di HP, padahal hanya sebagian yang benar-benar digunakan setiap hari. Aplikasi yang jarang dibuka tetap bisa menyimpan data, cache, dan file lainnya yang memakan ruang penyimpanan.

Semakin sedikit ruang penyimpanan yang tersedia, semakin besar kemungkinan HP terasa kurang responsif. Karena itu, coba cek kembali daftar aplikasi secara berkala. Jika ada aplikasi yang sudah lama tidak digunakan dan memang tidak dibutuhkan, sebaiknya hapus agar ruang penyimpanan lebih lega.

2. Jarang Menghapus Foto dan Video yang Tidak Penting

Kebiasaan memotret, merekam video, atau menyimpan berbagai gambar dari media sosial bisa membuat galeri cepat penuh. Masalahnya, banyak pengguna baru menyadari kondisi tersebut ketika kapasitas penyimpanan sudah hampir habis.

Kamu tidak harus menghapus semua foto yang ada. Cukup pilah foto duplikat, screenshot lama, video yang gagal, meme, atau file yang sudah tidak diperlukan. Jangan lupa mengosongkan folder sampah setelah menghapusnya agar ruang penyimpanan benar-benar kembali tersedia.

3. Membiarkan Cache Menumpuk

Aplikasi menyimpan data sementara atau cache untuk membantu proses tertentu berjalan lebih cepat. Namun, cache dari aplikasi yang sering digunakan juga dapat terus bertambah seiring waktu.

Jika dibiarkan terlalu lama, sejumlah aplikasi bisa memiliki ukuran data yang cukup besar. Kamu dapat memeriksa penggunaan penyimpanan melalui pengaturan HP dan membersihkan cache pada aplikasi tertentu jika diperlukan. Namun, pastikan kamu membedakan antara cache dan data aplikasi agar tidak menghapus informasi penting secara tidak sengaja.

Editor: Sabik Aji Taufan
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