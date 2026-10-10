Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

JawaPos.com - Feyenoord akan menjamu AZ Alkmaar dalam pertandingan pekan kedelapan Eredivisie Belanda 2026/2027 di Stadion De Kuip, Sabtu (10/10/2026).

Pertandingan ini menjadi salah satu duel yang menarik perhatian karena kedua tim sedang bersaing di papan atas klasemen.

AZ Alkmaar datang dengan status pemuncak klasemen setelah mengumpulkan 19 poin dari tujuh pertandingan.

Sementara itu, Feyenoord menempati posisi kedua dengan koleksi 17 poin.

Selisih dua angka membuat pertandingan ini berpotensi memengaruhi persaingan di jalur perebutan posisi teratas.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi Feyenoord.

Namun, AZ Alkmaar juga memiliki modal yang cukup kuat berkat konsistensi permainan mereka sejak awal musim.

Kedua tim sama-sama mempunyai lini serang yang mampu memberikan ancaman, sehingga pertandingan diperkirakan berlangsung ketat.