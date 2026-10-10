Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 11 Oktober 2026 | 03.07 WIB

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

Feyenoord diprediksi mampu mengatasi Cambuur dan meraih kemenangan meyakinkan pada pekan ketiga Liga Belanda 2026/2027. (Feyenoord) - Image

Feyenoord diprediksi mampu mengatasi Cambuur dan meraih kemenangan meyakinkan pada pekan ketiga Liga Belanda 2026/2027. (Feyenoord)

JawaPos.com - Feyenoord akan menjamu AZ Alkmaar dalam pertandingan pekan kedelapan Eredivisie Belanda 2026/2027 di Stadion De Kuip, Sabtu (10/10/2026).

Pertandingan ini menjadi salah satu duel yang menarik perhatian karena kedua tim sedang bersaing di papan atas klasemen.

AZ Alkmaar datang dengan status pemuncak klasemen setelah mengumpulkan 19 poin dari tujuh pertandingan.

Sementara itu, Feyenoord menempati posisi kedua dengan koleksi 17 poin.

Selisih dua angka membuat pertandingan ini berpotensi memengaruhi persaingan di jalur perebutan posisi teratas.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi Feyenoord.

Namun, AZ Alkmaar juga memiliki modal yang cukup kuat berkat konsistensi permainan mereka sejak awal musim.

Kedua tim sama-sama mempunyai lini serang yang mampu memberikan ancaman, sehingga pertandingan diperkirakan berlangsung ketat.

Feyenoord menyambut laga ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan telak 5-0 atas Utrecht pada pertandingan sebelumnya.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt: Statistik Gol Awal Tim Tamu Patut Diwaspadai - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt: Statistik Gol Awal Tim Tamu Patut Diwaspadai

Minggu, 11 Oktober 2026 | 02.38 WIB

Prediksi Skor Inter vs Parma di Serie A: Nerazzurri Bidik Puncak, Gilardino Hadapi Ujian Berat - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Inter vs Parma di Serie A: Nerazzurri Bidik Puncak, Gilardino Hadapi Ujian Berat

Minggu, 11 Oktober 2026 | 02.19 WIB

Prediksi Skor Genoa vs Fiorentina 10 Oktober 2026: La Viola Diunggulkan Meski Main Tandang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Genoa vs Fiorentina 10 Oktober 2026: La Viola Diunggulkan Meski Main Tandang

Minggu, 11 Oktober 2026 | 02.07 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore