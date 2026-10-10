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Nanda Prayoga
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 20.27 WIB

HP Cepat Kehabisan Baterai Saat Ditinggalkan Semalaman? Cek 7 Penyebabnya!

Ilustrasi handphone. (Pixabay) - Image

Ilustrasi handphone. (Pixabay)

JawaPos.com - Pernah meninggalkan HP Android dalam kondisi baterai masih cukup banyak sebelum tidur, tetapi saat bangun pagi dayanya justru berkurang drastis? Kondisi ini bisa membuat kamu kesal, terutama ketika harus beraktivitas seharian dan tidak sempat mengisi ulang baterai. Padahal, HP tidak digunakan selama berjam-jam.

Baterai yang berkurang saat HP tidak digunakan sebenarnya merupakan hal yang wajar. Namun, jika penurunannya terasa berlebihan dalam semalam, ada beberapa hal yang perlu diperiksa. 

Mulai dari aplikasi yang tetap berjalan di latar belakang hingga koneksi jaringan yang tidak stabil, berikut 7 penyebab baterai HP cepat habis saat ditinggalkan semalaman!

1. Banyak Aplikasi Berjalan di Latar Belakang

Meski layar HP sudah dimatikan, bukan berarti seluruh aktivitas aplikasi ikut berhenti. Beberapa aplikasi masih dapat berjalan di latar belakang untuk memperbarui informasi, menyinkronkan data, menerima pesan, atau mengirim notifikasi.

Jika terlalu banyak aplikasi melakukan aktivitas tersebut, konsumsi baterai bisa meningkat meskipun HP tidak sedang digunakan. Untuk memeriksanya, kamu dapat membuka menu pengaturan baterai dan melihat aplikasi yang paling banyak menghabiskan daya. Jika ada aplikasi yang konsumsinya tidak wajar, pertimbangkan untuk membatasi aktivitas latar belakangnya melalui pengaturan yang tersedia.

2. Sinyal Seluler Lemah atau Tidak Stabil

Kondisi jaringan juga bisa menjadi penyebab baterai HP cepat berkurang saat malam hari. Ketika sinyal seluler lemah atau sering berubah, HP dapat bekerja lebih keras untuk mempertahankan koneksi ke jaringan.

Hal ini bisa terjadi ketika kamu tidur di kamar dengan penerimaan sinyal yang buruk. Jika HP terus berusaha mencari jaringan, konsumsi daya bisa meningkat meskipun perangkat tidak digunakan untuk menelepon atau membuka internet.

Kamu bisa mencoba memindahkan HP ke tempat dengan sinyal yang lebih baik. Jika tersedia jaringan Wi-Fi yang stabil, kamu juga dapat menggunakannya untuk aktivitas internet agar tidak terlalu bergantung pada jaringan seluler.

3. Fitur Lokasi Terus Digunakan Aplikasi

Fitur lokasi berguna untuk navigasi, layanan transportasi, informasi cuaca, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, beberapa aplikasi dapat meminta akses lokasi di latar belakang sesuai izin yang diberikan.

Editor: Sabik Aji Taufan
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