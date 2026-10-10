Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

Barcelona diunggulkan meraih kemenangan saat menjamu Getafe pada laga lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di Camp Nou. (Barcelona) JawaPos.com - Barcelona akan menghadapi Getafe dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027. Blaugrana - julukan Barcelona - diprediksi bakal pesta gol dalam laga tersebut.

Barcelona menjamu Getafe di Stadion Camp Nou, Sabtu (10/10) pukul 23.30 WIB. Laga ini menjadi momentum Blaugrana untuk melanjutkan tren kemenangan menjadi sembilan pertandingan beruntun di semua kompetisi.

Barcelona sedang berada dalam performa impresif sejak awal musim ini. Tim polesan Hansi Flick itu menyapu bersih tujuh laga Liga Spanyol dengan kemenangan, mencetak 31 gol, dan hanya kebobolan tujuh kali.

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Hasil tersebut membuat Barcelona perkasa di puncak klasemen sementara dengan koleksi 21 poin. Blaugrana unggul lima angka atas Atletico Madrid di posisi kedua dan sudah berjarak enam poin dari Real Madrid yang menempati urutan keempat.

Barcelona memasuki jeda internasional dengan modal kemenangan 3-1 atas Sevilla. Sebelumnya, mereka juga mencatatkan lima kemenangan sepanjang September, termasuk ketika menghancurkan Feyenoord dengan skor 5-1 pada laga pembuka fase awal Liga Champions.

Meski demikian, Barcelona harus mulai mengatur kebugaran pemain karena jadwal padat sudah menanti. Setelah menghadapi Getafe, mereka akan melawan Galatasaray di Liga Champions, Real Betis di Liga Spanyol, dan Paris Saint-Germain sebelum menjalani El Clasico kontra Real Madrid.

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Sementara, Getafe datang dengan performa yang belum konsisten. Tim asuhan Jose Bordalas itu mengoleksi delapan poin dari tujuh laga, hasil dua kemenangan, dua imbang, dan tiga kekalahan, yang menempatkan mereka di peringkat ke-11.