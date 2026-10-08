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Nanda Prayoga
Kamis, 8 Oktober 2026 | 18.47 WIB

Memori HP Hampir Penuh Bikin HP Lemot, Begini Cara Bersihkannya

Memori handphone (Samsung Electronics) - Image

Memori handphone (Samsung Electronics)

JawaPos.com - Pernah merasa HP yang biasanya ngebut tiba-tiba menjadi lambat saat membuka aplikasi? Salah satu penyebab yang sering tidak disadari adalah kapasitas penyimpanan yang sudah hampir penuh. Ketika ruang penyimpanan tersisa sangat sedikit, HP bisa kesulitan mengelola berbagai data dan file yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi.

Masalah ini biasanya muncul secara bertahap. Awalnya mungkin hanya aplikasi yang terasa lebih lama dibuka, kemudian HP mulai mengalami jeda saat berpindah menu, kamera lebih lambat menyimpan foto, hingga aplikasi bisa tiba-tiba tertutup. Sebelum buru-buru mengganti HP, kamu bisa mencoba membersihkan penyimpanan dengan beberapa cara berikut.

Berikut 8 cara bersihkan hp agar tak lemot!

1. Hapus Foto dan Video yang Tidak Dibutuhkan

Foto dan video biasanya menjadi salah satu penyumbang terbesar penggunaan memori HP. Apalagi jika kamu sering menggunakan kamera untuk merekam video atau menerima banyak file dari WhatsApp dan aplikasi lainnya.

Coba periksa galeri dan hapus foto, video, screenshot, atau rekaman layar yang sudah tidak diperlukan. Jangan lupa membuka folder sampah atau Recently Deleted setelahnya karena file yang sudah dihapus biasanya masih tersimpan sementara dan tetap memakan ruang penyimpanan.

2. Bersihkan File dari WhatsApp

WhatsApp bisa diam-diam memenuhi memori karena berbagai foto, video, dokumen, GIF, hingga pesan suara yang dikirim dalam percakapan. Semakin banyak grup yang kamu ikuti, semakin besar pula kemungkinan file menumpuk tanpa disadari.

Kamu bisa membuka pengaturan penyimpanan WhatsApp untuk melihat percakapan mana yang paling banyak menggunakan ruang. Dari sana, pilih file berukuran besar atau media yang sudah tidak diperlukan untuk dihapus. Cara ini cukup efektif karena kamu bisa membersihkan file tanpa harus menghapus seluruh isi percakapan.

3. Hapus Aplikasi yang Sudah Jarang Digunakan

Editor: Kuswandi
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