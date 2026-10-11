Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

Cesc Fabregas kembali menguji taktiknya saat Como menjamu AS Roma. Gian Piero Gasperini menyiapkan serangan balik demi mempertahankan posisi puncak Serie A. (Como)
JawaPos.com – Baru-baru ini, dalam sebuah Festival dello Sport di Trento, Cesc Fabregas mendemonstrasikan pendekatan taktiknya menghadapi AS Roma yang diasuh Gian Piero Gasperini.
Maklum, dalam pertemuan terakhir di Serie A musim lalu, Como 1907 yang ditangani Cesc menang 2-1 di kandang sendiri, Giuseppe Sinigaglia.
Ketika itu, Fabregas menjelaskan pergerakan pemainnya lewat sebuah permainan sepak bola meja, atau yang dikenal sebagai subbuteo. Nah, Cesc punya kesempatan untuk menerapkan lagi pendekatannya tersebut saat Como menjamu AS Roma di kandang sendiri dalam giornata keenam Serie A, Minggu (11/10) (siaran langsung Vidio pukul 17.30 WIB).
Jika menang lawan Roma, Como berkesempatan untuk kembali bersaing di zona Eropa. Saat ini I Lariani – julukan Como – masih berada di posisi kedelapan dengan tiga kemenangan.
Sedangkan Roma tengah memburu tiga poin untuk menjaga posisi puncak klasemen sementara Serie A.
Meski tahu cara menaklukkan Gasperini, Fabregas tetap menaruh hormat kepada allenatore 68 tahun itu. Sebagai pelatih yang baru tiga tahun memimpin tim, dia merasa perlu banyak belajar.
”Saya akan sangat senang jika sosok seperti dia, usai pertandingan, menghampiri saya untuk memberi tahu jika ada yang keliru dan mengajak berdiskusi,” kata Fabregas saat festival di Trento dikutip dari La Gazzetta dello Sport.
Sebaliknya, Gasperini tahu jika taktiknya jadi bahan paparan Cesc. Tetapi, dari situlah, dia berharap bisa melakukan ‘serangan balik’.
”Saya tahu Fabregas memamerkan permainan kami menggunakan subbuteo di Festival Trento,” kata Gasperini dikutip dari La Gazzetta dello Sport.
”Sekarang saya juga sedang mempelajarinya sedikit dan mencari cara untuk mengantisipasinya. Saat dia memainkannya di subbuteo, dia berhasil memblokir pergerakan saya dan Como menang. Semoga hari Minggu nanti hasilnya berbeda,” lanjutnya sambil tertawa.
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Jawa Pos
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