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Nanda Prayoga
Kamis, 8 Oktober 2026 | 02.49 WIB

HP Makin Lemot Padahal Jarang Dipakai? Ini 7 Penyebab yang Sering Tidak Kamu Sadari

Ilustrasi orang sedang mengecek notifikasi di handphone. (Pixabay) - Image

Ilustrasi orang sedang mengecek notifikasi di handphone. (Pixabay)

JawaPos.com - HP yang awalnya terasa cepat bisa berubah menjadi lambat setelah digunakan selama beberapa waktu. Aplikasi membutuhkan waktu lebih lama untuk dibuka, perpindahan menu terasa tersendat, bahkan mengetik pesan pun terkadang tidak langsung merespons.

Kondisi tersebut tidak selalu berarti HP kamu sudah rusak atau terlalu tua. Ada sejumlah kebiasaan penggunaan dan kondisi perangkat yang dapat membuat performanya menurun. 

Sebelum buru-buru mengganti HP, kenali beberapa penyebab HP lemot yang mungkin terjadi pada perangkat kamu berikut ini!

1. Penyimpanan HP Hampir Penuh

Ruang penyimpanan yang terlalu penuh bisa menjadi salah satu penyebab performa HP menurun. Sistem membutuhkan ruang kosong untuk menyimpan data sementara, menjalankan aplikasi, serta melakukan berbagai proses di latar belakang.

Ketika kapasitas penyimpanan sudah mendekati batas maksimal, HP bisa terasa lebih lambat saat membuka aplikasi atau menyimpan file baru.

Karena itu, coba periksa kembali kapasitas penyimpanan dan hapus file yang sudah tidak dibutuhkan, seperti video berukuran besar, foto duplikat, atau dokumen lama.

2. Terlalu Banyak Aplikasi Terpasang

Semakin banyak aplikasi yang terpasang, semakin besar pula kemungkinan ada aplikasi yang berjalan di latar belakang. Beberapa aplikasi juga tetap menggunakan RAM atau melakukan sinkronisasi meskipun sedang tidak dibuka.

Jika ada aplikasi yang sudah lama tidak kamu gunakan, pertimbangkan untuk menghapusnya. Selain memberikan ruang penyimpanan tambahan, langkah ini juga dapat mengurangi beban yang harus ditangani perangkat.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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