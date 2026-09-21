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Sabik Aji Taufan
Selasa, 22 September 2026 | 04.41 WIB

Driver Tempuh Rute Tidak Sesuai Aplikasi, 9 Langkah Ini Bisa Cegah Penumpang Jadi Korban Kejahatan

Ilustrasi pengemudi dan penumpang taksi online. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Anda pernah mengalami naik transportasi online seperti taksi online atau ojek online tapi rute yang dilalui tidak sesuai dengan yang tertera di aplikasi? Kondisi ini tidak selamanya berbahaya, tapi perlu diantisipasi.
 
Kekhawatiran penumpang ketika dibawa ke jalur yang tidak bisa dilalui merupakan hal yang wajar. Ada 9 langkah yang bisa dilakukan penumpang bila mengalami kondisi ini.
 
Dalam beberapa peristiwa, keadaan sopir tidak mengambil rute yang telah ditetapkan aplikasi karena kemacetan, penutupan jalan, pengalihan arus, atau kondisi lalu lintas yang berubah. Kondisi ini sebetulnya tidak berbahaya.
 
Meski begitu, penumpang tetap perlu memeriksa posisi kendaraan melalui aplikasi apabila tidak hafal jalur yang ditempuh. Jika kondisinya memungkinkan, penumpang boleh menanyakan alasan perubahan rute kepada pengemudi. Sebagai langkah pencegahan, penumpang bisa memberitahu orang terdekat mengenai perjalanan yang sedang dilakukan.
 
 
Adapun kondisi yang mulai harus diwaspadai adalah ketika pengemudi terus menjauh dari tujuan, berhenti di lokasi yang tidak semestinya tanpa penjelasan, atau muncul perilaku lain yang membuat penumpang merasa terancam.
 
Pada kondisi seperti ini, penumpang harus segera mencari bantuan. Aplikator juga menyediakan bantuan keselamatan di aplikasi. Seperti Grab yang memiliki fitur Grab Trip Monitoring, Grab Bagikan Perjalanan atau Share My Ride, serta Grab Tombol Darurat.
 
Fitur ini bisa dimaksimalkan bila pengemudi tidak menjelaskan alasan perubahan arah. Lalu kendaraan terus bergerak makin jauh dari tujuan, berhenti di tempat sepi tanpa alasan yang jelas, atau perjalanan pada aplikasi diakhiri sebelum penumpang tiba.
 
Namun, bila pengemudi memberikan penjelasan yang jelas dan masuk akal tidak menempuh jalur seperti di aplikasi, maka penumpang bisa lebih lega.

Berikut 9 tips ketika pengemudi menempuh rute di luar aplikasi:

1. Penumpang dapat memeriksa posisi kendaraan melalui aplikasi.
2. Menanyakan alasan perubahan rute apabila situasinya aman.
3. Memberi tahu orang terdekat mengenai perjalanan yang sedang berlangsung.
4. Segera mencari bantuan bila situasi semakin mengancam.
5. Minta diturunkan di lokasi ramai seperti SPBU, minimarket, area publik atau pos keamanan.
6. Jangan tergesa-gesa turun dari kendaraan, pastikan kendaraan sudah berhenti.
7. Hindari berdebat atau melakukan gerakan tiba-tiba saat kendaraan melaju.
8. Simpan informasi seperti nomor pesanan, waktu perjalanan, lokasi kejadian, identitas pengemudi dan kendaraan yang tercantum di aplikasi, serta percakapan yang relevan.
9. Laporkan peristiwa tersebut melalui pusat bantuan aplikasi atau call center Polri 110.

Editor: Sabik Aji Taufan
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