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Rian Alfianto
Rabu, 23 September 2026 | 05.54 WIB

Rating Tinggi Belum Tentu Enak, 7 Cara Cek Restoran Online agar Tak Kecewa

Ilustrasi pesan makanan secara online. (Freepik) - Image

Ilustrasi pesan makanan secara online. (Freepik)

JawaPos.com - Memilih restoran lewat aplikasi pesan-antar makanan jangan hanya melihat rating.

Agar pesanan tidak berujung kecewa, cek jumlah ulasan, komentar terbaru, foto pelanggan, harga, lokasi, hingga estimasi waktu pengantaran sebelum checkout.

Pesan makanan secara online memang praktis, terutama ketika sedang malas keluar rumah atau berada di kota yang belum familiar.

Masalahnya, pilihan restoran yang muncul bisa sangat banyak sehingga menentukan satu tempat makan tidak selalu mudah.

Rating sering menjadi jalan pintas.

Restoran dengan bintang 4,8 atau 4,9 terlihat lebih menarik dibandingkan restoran dengan rating 4,3.

Namun, angka tersebut sebaiknya tidak menjadi satu-satunya pertimbangan.

Restoran dengan rating 4,9 tetapi hanya memiliki beberapa ulasan memberikan informasi yang berbeda dengan restoran rating 4,5 yang telah mendapatkan ratusan penilaian.

Supaya tidak salah pilih, berikut cara sederhana berburu kuliner online sebelum makanan masuk keranjang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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