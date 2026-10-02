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Abdul Rahman
Jumat, 2 Oktober 2026 | 20.26 WIB

Billy Syahputra Bantah Tak Suka Bali Usai Cekcok dengan Penjaga Toilet

Billy Syahputra. (istimewa) - Image

Billy Syahputra. (istimewa)

JawaPos.com - Billy Syahputra tengah menjadi sorotan setelah video dirinya terlibat cekcok dengan seorang penjaga toilet di kawasan Pantai Dreamland, Bali, viral di media sosial. Perselisihan itu kemudian memunculkan anggapan seolah Billy memiliki persoalan dengan Bali atau masyarakat setempat.

Billy dengan tegas membantah anggapan tersebut. Adik mendiang Olga Syahputra itu menegaskan bahwa persoalan yang terjadi merupakan masalah dengan individu, bukan dengan Bali secara keseluruhan.

"Yang harus diingat adalah, gue cinta Bali, istri gue cinta Bali, dan keluarga istri gue cinta Bali. Gue suka sama orang-orang Bali, sama adat istiadatnya," kata Billy dalam video diunggah di akun media sosialnya.

Ia bahkan meminta pihak yang memberikan komentar terkait kejadian tersebut tidak menggiring opini seolah Billy datang ke Bali untuk mencari masalah.

Billy menjelaskan, kedatangannya ke Pulau Dewata murni untuk berlibur bersama keluarga. Ia tidak memiliki niat untuk membuat keributan ataupun merendahkan masyarakat Bali.

"Walaupun memang saya bukan orang Bali, saya orang di luar Bali yang datang ke Bali. Tujuannya cuma pengen liburan, bukan pengen marah-marah. Jadi, bapak salah kaprah nih, nanti orang salah menilai," ujarnya.

Billy Tegaskan Punya Masalah Perorangan

Billy kemudian memperjelas persoalan yang membuatnya bereaksi. Menurut dia, kejadian tersebut tidak seharusnya dikaitkan dengan identitas daerah ataupun masyarakat Bali secara umum.

"Saya punya problem sama perorangan, bukan sama Bali. Jangan seolah-olah saya datang ke Bali cuma pengen marah-marah dan meng-up video, tidak," tegasnya.

Ia juga menyinggung statusnya sebagai wisatawan yang datang ke Bali untuk menikmati waktu bersama keluarga.

Editor: Abdul Rahman
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