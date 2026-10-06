HP Android Hilang? Jangan Panik, Begini Cara Melacaknya Pakai Fitur Google 

JawaPos.com - Kehilangan HP Android bisa bikin panik, apalagi jika di dalamnya tersimpan foto, percakapan, akun media sosial, hingga berbagai data pribadi. Namun, kamu tidak harus langsung menganggap perangkat tersebut benar-benar hilang.

Jika sebelumnya fitur tertentu sudah aktif, Google menyediakan cara untuk membantu menemukan lokasi HP yang terselip, tertinggal, atau bahkan dicuri.

Melalui fitur Find Hub, kamu bisa mencoba mengetahui lokasi perangkat Android dari perangkat lain. Selain melihat lokasi, fitur tersebut juga memungkinkan kamu melakukan beberapa tindakan dari jarak jauh untuk membantu menemukan atau mengamankan HP.

Lantas, bagaimana cara melacak HP Android yang hilang menggunakan fitur Google?

1. Buka Find Hub dari perangkat lain

Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah membuka layanan Find Hub menggunakan HP, tablet, atau komputer lain. Kamu bisa mengaksesnya melalui browser, kemudian masuk menggunakan akun Google yang terhubung dengan HP Android yang hilang.

Setelah berhasil masuk, pilih perangkat yang ingin kamu cari. Jika perangkat memenuhi persyaratan yang diperlukan dan masih dapat ditemukan oleh sistem, Google akan menampilkan informasi lokasi HP tersebut pada peta.

2. Periksa lokasi terakhir HP