HP Android Hilang? Jangan Panik, Begini Cara Melacaknya Pakai Fitur Google 

Ilustrasi HP Android. (Pexels/Mohi Syed)
JawaPos.com - Kehilangan HP Android bisa bikin panik, apalagi jika di dalamnya tersimpan foto, percakapan, akun media sosial, hingga berbagai data pribadi. Namun, kamu tidak harus langsung menganggap perangkat tersebut benar-benar hilang.
Jika sebelumnya fitur tertentu sudah aktif, Google menyediakan cara untuk membantu menemukan lokasi HP yang terselip, tertinggal, atau bahkan dicuri.
Melalui fitur Find Hub, kamu bisa mencoba mengetahui lokasi perangkat Android dari perangkat lain. Selain melihat lokasi, fitur tersebut juga memungkinkan kamu melakukan beberapa tindakan dari jarak jauh untuk membantu menemukan atau mengamankan HP.
Lantas, bagaimana cara melacak HP Android yang hilang menggunakan fitur Google?
1. Buka Find Hub dari perangkat lain
Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah membuka layanan Find Hub menggunakan HP, tablet, atau komputer lain. Kamu bisa mengaksesnya melalui browser, kemudian masuk menggunakan akun Google yang terhubung dengan HP Android yang hilang.
Setelah berhasil masuk, pilih perangkat yang ingin kamu cari. Jika perangkat memenuhi persyaratan yang diperlukan dan masih dapat ditemukan oleh sistem, Google akan menampilkan informasi lokasi HP tersebut pada peta.
2. Periksa lokasi terakhir HP
Setelah perangkat dipilih, perhatikan lokasi yang ditampilkan pada peta. Informasi tersebut dapat membantu kamu memperkirakan posisi HP, terutama jika perangkat masih aktif dan dapat mengirimkan informasi lokasi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022