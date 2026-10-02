Billy Syahputra Terlibat Cekcok di Bali, Begini Kronologinya

Billy Syahputra. (Instagram: bilsky16)

JawaPos.com - Billy Syahputra mengungkapkan pengalaman kurang menyenangkan yang dialaminya saat berlibur bersama keluarga di Bali. Dia terlibat cekcok di Pulau Dewata yang dipicu oleh kesalahpahaman.

Adik mendiang Olga Syahputra itu menceritakan kronologi cekcok yang dialaminya dengan seorang penjaga toilet hingga memicu emosi, bahkan nyaris berantem.

Persoalan bermula dari tarif toilet sebesar Rp10 ribu. Billy mengaku bukan nominal uang yang menjadi masalah baginya, melainkan sikap penjaga toilet yang sempat mendorongnya ketika ia sedang menggendong sang buah hati.

"Gue baru pulang dari Pantai Dreamline. Disclaimer dulu ya di sini tidak hendak mencari kebenaran. Kalau gue punya salah, gue minta maaf. Gue mau berbagi cerita," ujar Billy Syahputra di akun media sosialnya, @bilsky16.

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Peristiwa itu terjadi setelah selesai bermain di pantai bersama putranya, Stefan. Sang anak disebut dalam kondisi kotor karena bermain pasir dan mulai kedinginan. Billy kemudian membawanya ke kamar mandi.

Saat hendak masuk ke toilet, Billy mengaku diminta membayar Rp10 ribu. Karena sedang repot membawa anak, ia menyatakan kepada penjaga toilet pembayaran akan dilakukan oleh susternya.

Situasi jadi memanas setelah Billy didorong. Ia pun terlibat adu mulut dengan penjaga toilet tersebut.