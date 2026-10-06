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Reno Oktabrian Ramadhan
Selasa, 6 Oktober 2026 | 22.55 WIB

Sebelum Era Streaming, Televisi Pernah Menjadi Jendela Dunia bagi Masyarakat Indonesia

Ilustrasi menyaksikan tayangan televisi. (Freepik) - Image

Ilustrasi menyaksikan tayangan televisi. (Freepik)

JawaPos.com - Sebelum hadirnya berbagai platform digital seperti YouTube, layanan streaming, dan media sosial, televisi memiliki peran penting dalam memperkenalkan masyarakat Indonesia terhadap berbagai informasi dari luar negeri. Melalui tayangan yang hadir di layar kaca, masyarakat dapat mengikuti perkembangan dunia, menikmati berbagai pertandingan olahraga, mengenal budaya asing, hingga mendapatkan hiburan dari berbagai negara.

Kehadiran televisi tidak hanya menghadirkan teknologi baru, tetapi juga mengubah kebiasaan masyarakat dalam menerima informasi dan hiburan. Jika saat ini seseorang bisa memilih tontonan kapan saja melalui berbagai platform digital, dahulu televisi menjadi pusat perhatian keluarga dengan jadwal tayang yang sudah ditentukan.

Perjalanan televisi di Indonesia pun tidak hanya berbicara mengenai perkembangan teknologi. Televisi juga menjadi bagian dari pengalaman sosial masyarakat, mulai dari hadirnya TVRI, munculnya program-program ikonik, hingga perubahan cara menonton di era digital.

Ketika Televisi Mulai Membawa Dunia Masuk ke Indonesia

Televisi pertama kali berkembang di dunia pada abad ke-20 dan kemudian menjadi salah satu media massa paling berpengaruh setelah Perang Dunia II. Kehadiran televisi membuat masyarakat dapat melihat berbagai peristiwa dari berbagai tempat tanpa harus datang langsung ke lokasi.
Sebelum internet berkembang, televisi menjadi medium utama yang menghubungkan masyarakat dengan informasi global. Berbagai berita internasional, acara olahraga, hingga tayangan hiburan dari negara lain dapat dinikmati melalui layar yang berada di rumah.

Di Indonesia, televisi mulai menjadi bagian dari kehidupan masyarakat ketika Televisi Republik Indonesia (TVRI) melakukan siaran perdana pada 24 Agustus 1962. Kehadiran TVRI saat itu berkaitan dengan penyelenggaraan Asian Games IV di Jakarta.

Pada masa awalnya, televisi memiliki peran lebih dari sekadar hiburan. Televisi digunakan sebagai media informasi sekaligus sarana memperkenalkan berbagai peristiwa kepada masyarakat luas.

Kehadiran televisi membuat masyarakat Indonesia dapat mengikuti perkembangan yang sebelumnya sulit dijangkau. Layar kaca perlahan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan membuka akses masyarakat terhadap dunia yang lebih luas.

Dunia Dalam Berita dan Masa Ketika Informasi Dunia Hadir di Ruang Keluarga

Salah satu contoh bagaimana televisi menjadi jembatan informasi global adalah melalui program berita. Pada masa ketika internet belum menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, televisi menjadi sumber utama untuk mengetahui berbagai peristiwa nasional maupun internasional.

Salah satu tayangan yang berperan dalam menghadirkan perspektif tentang berbagai peristiwa dunia adalah Dunia Dalam Berita milik TVRI. Program tersebut menjadi sarana bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh informasi mengenai kejadian internasional melalui layar televisi.
Melalui program tersebut, masyarakat dapat mengetahui berbagai peristiwa dunia, mulai dari perkembangan politik internasional, konflik antarnegara, hingga berbagai kejadian penting di luar Indonesia.

Bagi banyak keluarga, televisi bukan hanya menjadi perangkat elektronik, tetapi juga menjadi sumber informasi utama. Menonton berita malam menjadi salah satu kebiasaan yang dilakukan bersama sebelum masyarakat memasuki era digital.

Editor: Edy Pramana
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