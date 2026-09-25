Rayakan 40 Tahun Berkarya, Konser Boohwal Akan Tayang di Televisi

JawaPos.com – Boohwal akan membawa perayaan 40 tahun perjalanan musik mereka ke layar kaca. Menurut laporan allkpop, konser spesial berjudul “Boohwal 40th Anniversary Concert in Seoul: The Legend of Korean Rock” akan ditayangkan melalui Channel A pada 26 September 2026 pukul 21.10 KST.

Program tersebut merupakan rekaman konser “Where Is Here” yang digelar pada Juli 2026 di Olympic Hall, Olympic Park, Seoul.

Pertunjukan ini menjadi bagian dari perayaan empat dekade Boohwal sejak debut mereka dan menghadirkan suasana panggung secara lebih dekat kepada penonton yang tidak berkesempatan menyaksikan konser secara langsung.

Formasi Boohwal saat ini tampil lengkap dengan Kim Tae-won sebagai gitaris sekaligus pemimpin grup, Park Wan-gyu sebagai vokalis, Chae Je-min sebagai drummer, dan Choi Woo-je sebagai bassist.

Keempatnya membawakan perjalanan musik Boohwal melalui penampilan live, sekaligus memperlihatkan energi panggung grup yang telah bertahan selama puluhan tahun.

Boohwal pertama kali dibentuk pada 1985 dan resmi debut lewat album pertama pada 1986. Sepanjang perjalanan kariernya, grup ini melahirkan sejumlah lagu yang dikenal luas, termasuk “Heeya”, “The Story of Rain and You”, “Love As Much As”, dan “Never Ending Story”.

Perjalanan mereka juga diwarnai berbagai perubahan personel, tetapi nama Boohwal tetap bertahan sebagai salah satu band penting dalam sejarah musik rock Korea.