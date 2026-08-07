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Aulia Ramadhani
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 06.52 WIB

Tunjukkan Suara Emas, KATSEYE Hadir di Acara Televisi Larut Malam The Tonight Show

KATSEYE. Sumber foto: Soompi - Image

KATSEYE. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Grup musik KATSEYE yang telah diakui penggemar, rencananya akan tampil di acara televisi larut malam Amerika Serikat, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Dikutip dari laman Soompi, Jum’at (7/8), memiliki popularitas dalam waktu singkat, mereka siap menghasilkan banyak karya spektakuler.

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon secara resmi mengumumkan bahwa KATSEYE akan hadir dalam program tersebut untuk mempromosikan EP terbaru mereka, WILD.

Menghadirkan pesona tersendiri, mereka tampil di panggung sekaligus menjalani wawancara dengan Jimmy Fallon dalam episode yang tayang pada 12 Agustus mendatang.

Acara ini juga mengumumkan kehadiran KATSEYE melalui sebuah video jenaka yang menampilkan Jimmy Fallon sedang menyinggung video musik grup tersebut untuk singel baru mereka, Animal.

Adapun single KATSEYE, PINKY UP, menghabiskan minggu kedua berturut-turut di tangga lagu di peringkat ke-24.

Kabarnya lagu tersebut berhasil mencetak rekor pribadi bagi grup minggu lalu ketika debut di peringkat ke-14.

Selalu menunjukkan penampilan panggung luar biasa, rekor tersebut menandai peringkat tertinggi KATSEYE di Official Singles Chart hingga saat ini.

KATSEYE dikenal sebagai sebuah grup vokal wanita yang berbasis di Los Angeles, beranggotakan enam orang yaitu Daniela, Lara, Manon, Megan, Sophia, dan Yoonchae.

Rencananya episode The Tonight Show ini, pada tanggal 12 Agustus ini akan tayang pada pukul 23.35 waktu ET.

Editor: Hanny Suwindari
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