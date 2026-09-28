Daftar Lengkap Pemenang Indonesian Television Awards 2026

Irfan Hakim, Fanny Ghassani, dan Anwar BAB jadi pemandu acara Indonesian Television Awards 2026. (istimewa)
JawaPos.com - Malam puncak Indonesian Television Awards (ITA) 2026 berhasil digelar di Jakarta pada Sabtu (26/9).
Ajang pemberian penghargaan untuk insan televisi tersebut memasuki ke-11 penyelenggaraannya, dan memberikan apresiasi kepada sejumlah program dan figur yang mendapat perhatian besar dari para pemirsa sepanjang tahun.
Malam penghargaan berlangsung meriah dipandu oleh Irfan Hakim, Fanny Ghassani, dan Anwar BAB. Sejumlah penyanyi dan grup musik turut tampil menghibur para penonton, di antaranya JKT48, Marion Jola, Ungu, dan Rony Parulian.
Selain pertunjukan musik, perhatian utama malam puncak ITA 2026 tertuju kepada pengumuman para pemenang. Tahun ini, terdapat 10 kategori penghargaan yang mencakup program televisi maupun individu.
Para pemenang ditentukan melalui public voting yang melibatkan pemirsa melalui platform digital dan media sosial.
Menariknya, Arya Saloka dan Asha Assuncao diumumkan sebagai pemenang untuk kategori Pasangan Terpopuler. Keduanya juga meraih penghargaan kategori Aktor dan Aktris Terpopuler.
Arya mengaku tidak menyangka bisa membawa pulang penghargaan ITA 2026. Pasalnya, pesaingnya termasuk orang-orang hebat.
"Jujur kaget saya, soalnya saingan kita pasangan beneran semua," ujar Arya Saloka.
Senada dengan Arya, Asha Assuncao juga mengaku terkejut dengan kemenangan tersebut. Ia pun mendedikasikan penghargaan itu kepada para penggemar yang selama ini memberikan dukungan.
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