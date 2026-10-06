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Nanda Prayoga
Selasa, 6 Oktober 2026 | 22.15 WIB

Instagram Dikabarkan Siapkan Mode Read-Only, Bisa Lihat Konten Tanpa Tinggalkan Jejak

Ilustrasi Media Sosial Instagram - Image

Ilustrasi Media Sosial Instagram

JawaPos.com - Instagram dikabarkan tengah mengembangkan fitur baru yang memungkinkan pengguna menjelajahi platform tanpa meninggalkan aktivitas seperti menyukai, berkomentar, atau mengikuti akun lain. 

Seperti dilansir dari Engadget, Selasa (6/10), fitur yang disebut sebagai mode baca saja (read-only mode) tersebut ditemukan dalam pengembangan internal Instagram dan berpotensi menimbulkan persoalan baru terkait penyalahgunaan fitur.

Informasi mengenai fitur tersebut pertama kali diungkap oleh Alessandro Paluzzi, seorang pembocor informasi sekaligus ahli reverse engineering. Melalui unggahannya di X, Paluzzi membagikan tangkapan layar yang memperlihatkan keberadaan opsi read-only mode di Instagram.

Berdasarkan tangkapan layar tersebut, mode ini memungkinkan pengguna berada dalam sesi khusus di mana sejumlah aktivitas tidak dapat dilakukan. Pengguna tidak bisa memberikan tanda suka, menulis komentar, mengirim pesan, mengikuti akun lain, maupun melihat Stories.

Dengan demikian, pengguna dapat menjelajahi berbagai konten di Instagram tanpa meninggalkan jejak aktivitas yang biasanya muncul ketika seseorang berinteraksi dengan konten atau akun lain. Berdasarkan gambar yang dibagikan Paluzzi, fitur tersebut tampaknya dirancang sebagai bagian dari konsep Instagram Plus.

Namun, keberadaan fitur tersebut belum berarti Instagram akan segera menghadirkannya kepada pengguna. Juru bicara Instagram mengatakan kepada Engadget bahwa mode read-only "merupakan eksplorasi internal semata dan sama sekali tidak sedang diuji coba secara eksternal."

Artinya, fitur tersebut masih berada pada tahap awal pengembangan. Instagram bahkan belum tentu benar-benar meluncurkannya, mengingat perusahaan teknologi kerap mengembangkan dan menguji berbagai konsep yang pada akhirnya tidak tersedia untuk publik.

Meski demikian, konsep mode baca saja juga dapat memunculkan pertanyaan mengenai aspek keamanan dan potensi penyalahgunaannya. Kemampuan untuk menjelajahi platform tanpa melakukan sejumlah aktivitas yang biasanya meninggalkan jejak dapat menimbulkan kekhawatiran, termasuk jika fitur tersebut dimanfaatkan untuk menguntit pengguna lain atau tujuan kriminal.

Karena itu, aspek keamanan dan pencegahan penyalahgunaan menjadi hal yang perlu diperhatikan apabila Instagram nantinya memutuskan untuk membawa fitur tersebut ke tahap pengujian eksternal maupun peluncuran secara resmi.

Editor: Estu Suryowati
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