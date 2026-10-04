Takefusa Kubo Nikahi Aktris Haruka Fukuhara, Umumkan Pernikahan Lewat Instagram

Pemain Timnas Jepang Takefusa Kubo (kiri) dan aktor Haruka Fukuhara, mengumumkan pernikahan mereka pada 2 Oktober 2026. (IG Haruka Fukuhara)
JawaPos.com - Bintang tim nasional sepak bola Jepang Takefusa Kubo dan aktris Haruka Fukuhara mengumumkan pernikahan mereka pada Jumat melalui Instagram. Keduanya menyampaikan kabar tersebut lewat unggahan bersama.
Dilansir dari Kyodo, Minggu (4/10), Kubo dan Fukuhara menuliskan pesan kepada pengikut mereka bahwa keduanya ingin membangun keluarga yang hangat dan penuh senyuman dengan saling mendukung.
"Kami masih belum berpengalaman, tetapi kami berharap dapat membangun keluarga yang hangat dan penuh senyuman, saling mendukung satu sama lain sambil tidak pernah melupakan rasa terima kasih kepada semua orang," tulis mereka.
Kubo kini berusia 25 tahun. Dia dibina sebagai pemain muda oleh klub raksasa Spanyol, Barcelona.
Kubo juga tercatat sebagai pemain termuda kedua yang melakukan debut bersama tim nasional Jepang, yakni pada usia 18 tahun lima hari. Dia menjadi salah satu pemain penting Jepang pada Piala Dunia tahun ini yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Sementara itu, Fukuhara yang kini berusia 28 tahun telah berkarier di dunia hiburan sejak masih kecil.
Dia pernah memerankan tokoh utama perempuan dalam serial drama pagi yang ditayangkan NHK pada 2022. Slot drama pagi NHK tersebut dikenal mendapat perhatian luas dari masyarakat Jepang.
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