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Nanda Prayoga
Kamis, 1 Oktober 2026 | 22.59 WIB

Instagram Bawa Asisten AI ke Edits, Bisa Bongkar Rahasia Performa Video Kreator

Ilustrasi Instagram, platform yang paling sering digunakan masyarakat. (ANTARA/Pexels/Pixabay) - Image

Ilustrasi Instagram, platform yang paling sering digunakan masyarakat. (ANTARA/Pexels/Pixabay)

JawaPos.com - Instagram mengumumkan peluncuran asisten video berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk Edits. Aplikasi penyuntingan video yang dikembangkan ini kabarnya bakal jadi pesaing CapCut.

Berbeda dari alat AI yang hanya memberikan saran umum, asisten tersebut dirancang untuk memberikan masukan yang lebih personal kepada kreator berdasarkan performa akun dan konten mereka.

"Asisten ini mengetahui metrik Instagram akun Anda, seperti jumlah pengikut, tayangan, retensi video, likes, dan shares, lalu mengombinasikannya dengan komentar yang masuk, tren terkini di Instagram, serta minat audiens Anda," ujar Brett Westervelt, pemimpin pengembangan aplikasi Edits seperti dikutip dari TechCrunch.

Menurut Westervelt, asisten AI tersebut juga dapat mengenali pola kinerja akun dari waktu ke waktu. Dengan begitu, kreator bisa memperoleh wawasan yang lebih praktis dan tidak mudah terlihat jika hanya mengandalkan data metrik.

"Asisten ini mampu mengenali pola kinerja Anda dari waktu ke waktu dan menyajikan wawasan praktis yang sulit terlihat jika hanya mengandalkan data metrik semata," ujarnya.

Westervelt mengatakan, tim Edits turut bekerja sama dengan sejumlah kreator dalam mengembangkan alat tersebut. Masukan dari para kreator menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan fungsi yang ditawarkan.

"Satu hal yang terus-menerus kami dengar adalah bahwa para kreator menginginkan alat yang menangani analisis, bukan alat yang mengerjakan proses kreatif untuk mereka," tulisnya.

"Asisten Edits melakukan analisis mendalam untuk Anda, namun keputusan kreatif tetap berada di tangan Anda,” lanjut Westervelt.

Meta sebelumnya memperkenalkan pratinjau asisten AI Edits pada Juni dalam sebuah acara khusus kreator yang hanya bisa dihadiri melalui undangan. Dalam kesempatan yang sama, Meta juga mengungkapkan rencana pengembangan aplikasi Edits versi desktop.

Editor: Diar Candra
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