Awas! 5 Ancaman Siber yang Mengintai Pengguna Aplikasi Seluler

JawaPos.com - Penggunaan aplikasi seluler semakin melekat dalam aktivitas masyarakat Indonesia seiring pertumbuhan ekonomi digital. Berbagai kebutuhan, mulai dari transaksi perbankan, belanja daring, transportasi, layanan kesehatan hingga akses pemerintahan, kini banyak dilakukan melalui perangkat seluler.

Besarnya penggunaan teknologi tersebut tercermin dalam laporan Digital 2025 Indonesia yang dirilis DataReportal. Pada awal 2025, Indonesia tercatat memiliki 356 juta koneksi seluler aktif dan 212 juta pengguna internet. Tingginya angka tersebut menunjukkan betapa pentingnya perangkat dan layanan berbasis seluler dalam menunjang aktivitas masyarakat maupun dunia usaha.

Namun, peningkatan ketergantungan terhadap aplikasi seluler juga diikuti dengan bertambahnya ancaman keamanan siber. Ketika aplikasi digunakan untuk mengelola transaksi, menyimpan data pribadi, hingga mengakses berbagai layanan penting, perangkat pengguna menjadi salah satu sasaran yang semakin menarik bagi pelaku kejahatan siber.

Penelitian terbaru Kaspersky menunjukkan serangan yang menyasar pengguna smartphone Android di seluruh dunia meningkat 29 persen pada semester pertama 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Ancaman tersebut juga berkembang seiring pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam ekosistem digital. Sepanjang 2025, Kaspersky mencatat serangan Trojan-Banker terhadap smartphone Android meningkat 56 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, jumlah paket instalasi Trojan-Banker baru bahkan mengalami lonjakan hingga 271 persen.

Kondisi itu menjadi perhatian bagi perusahaan yang mengembangkan aplikasi dengan akses terhadap informasi finansial, data pribadi, maupun informasi sensitif lainnya. Keamanan dinilai perlu dibangun sejak proses pengembangan aplikasi, bukan baru ditambahkan setelah produk selesai dibuat.

"Aplikasi seluler telah menjadi titik interaksi digital utama antara bisnis dan konsumen di seluruh Asia Pasifik, khususnya di pasar dengan tingkat konektivitas tinggi seperti Indonesia. Karena pengguna memercayakan informasi pribadi dan keuangan yang semakin sensitif kepada aplikasi, pengembang harus menjadikan keamanan sebagai elemen mendasar dalam pengalaman pengguna, bukan sekadar pertimbangan tambahan," ujar Choon Hong Chee, Head of Consumer Channel untuk Asia Pasifik di Kaspersky dalam keterangannya, dikutip Sabtu (3/10).

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