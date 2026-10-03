Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 18.14 WIB

Awas! 5 Ancaman Siber yang Mengintai Pengguna Aplikasi Seluler

Ilustrasi serangan siber (Istimewa). - Image

Ilustrasi serangan siber (Istimewa).

JawaPos.com - Penggunaan aplikasi seluler semakin melekat dalam aktivitas masyarakat Indonesia seiring pertumbuhan ekonomi digital. Berbagai kebutuhan, mulai dari transaksi perbankan, belanja daring, transportasi, layanan kesehatan hingga akses pemerintahan, kini banyak dilakukan melalui perangkat seluler.

Besarnya penggunaan teknologi tersebut tercermin dalam laporan Digital 2025 Indonesia yang dirilis DataReportal. Pada awal 2025, Indonesia tercatat memiliki 356 juta koneksi seluler aktif dan 212 juta pengguna internet. Tingginya angka tersebut menunjukkan betapa pentingnya perangkat dan layanan berbasis seluler dalam menunjang aktivitas masyarakat maupun dunia usaha.

Namun, peningkatan ketergantungan terhadap aplikasi seluler juga diikuti dengan bertambahnya ancaman keamanan siber. Ketika aplikasi digunakan untuk mengelola transaksi, menyimpan data pribadi, hingga mengakses berbagai layanan penting, perangkat pengguna menjadi salah satu sasaran yang semakin menarik bagi pelaku kejahatan siber.

Penelitian terbaru Kaspersky menunjukkan serangan yang menyasar pengguna smartphone Android di seluruh dunia meningkat 29 persen pada semester pertama 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Ancaman tersebut juga berkembang seiring pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam ekosistem digital. Sepanjang 2025, Kaspersky mencatat serangan Trojan-Banker terhadap smartphone Android meningkat 56 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, jumlah paket instalasi Trojan-Banker baru bahkan mengalami lonjakan hingga 271 persen.

Kondisi itu menjadi perhatian bagi perusahaan yang mengembangkan aplikasi dengan akses terhadap informasi finansial, data pribadi, maupun informasi sensitif lainnya. Keamanan dinilai perlu dibangun sejak proses pengembangan aplikasi, bukan baru ditambahkan setelah produk selesai dibuat.

"Aplikasi seluler telah menjadi titik interaksi digital utama antara bisnis dan konsumen di seluruh Asia Pasifik, khususnya di pasar dengan tingkat konektivitas tinggi seperti Indonesia. Karena pengguna memercayakan informasi pribadi dan keuangan yang semakin sensitif kepada aplikasi, pengembang harus menjadikan keamanan sebagai elemen mendasar dalam pengalaman pengguna, bukan sekadar pertimbangan tambahan," ujar Choon Hong Chee, Head of Consumer Channel untuk Asia Pasifik di Kaspersky dalam keterangannya, dikutip Sabtu (3/10).

Lima Risiko yang Perlu Diantisipasi Pengembang Aplikasi

Kaspersky mengungkap sejumlah ancaman yang berpotensi membahayakan keamanan aplikasi seluler. Pengembang perlu mengantisipasi risiko tersebut agar data dan akun pengguna tidak mudah dieksploitasi.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kerugian Serangan Siber di Indonesia Rp 111 Triliun, Perusahaan Perlu Perkuat Pertahanan Digital - Image
Ekonomi Digital

Kerugian Serangan Siber di Indonesia Rp 111 Triliun, Perusahaan Perlu Perkuat Pertahanan Digital

Jumat, 2 Oktober 2026 | 23.08 WIB

BSSN Tegaskan Keamanan Siber Kunci Sukses Satu Data indonesia - Image
Teknologi

BSSN Tegaskan Keamanan Siber Kunci Sukses Satu Data indonesia

Senin, 28 September 2026 | 06.12 WIB

Polda Jatim Bongkar Scam Investasi Kripto Internasional, Blokir 77 Rekening Senilai Rp 81,5 Miliar - Image
Berita Daerah

Polda Jatim Bongkar Scam Investasi Kripto Internasional, Blokir 77 Rekening Senilai Rp 81,5 Miliar

Jumat, 25 September 2026 | 03.02 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

5

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

6

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

7

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

9

Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang

10

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore