Kerugian Serangan Siber di Indonesia Rp 111 Triliun, Perusahaan Perlu Perkuat Pertahanan Digital

JawaPos.com - Ancaman serangan siber menjadi salah satu risiko yang semakin perlu diperhatikan seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi digital oleh perusahaan di Indonesia. Sepanjang tahun ini, Bank Indonesia (BI) memperkirakan kerugian akibat serangan siber di Indonesia mencapai sekitar USD 6,2 miliar atau Rp 111,02 triliun.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan estimasi tersebut dalam acara FEKDI x IFSE 2026 di Jakarta Kamis (24/9). Menurut Destry, angka tersebut mengacu pada data asosiasi penyelenggara jasa internet dan statistik di Indonesia. Kerugian yang diperhitungkan mencakup berbagai dampak mulai dari penyalahgunaan data, fraud, hingga scam.

Besarnya nilai tersebut menunjukkan bahwa risiko keamanan siber tidak lagi hanya berkaitan dengan gangguan terhadap sistem teknologi. Melainkan juga dapat berdampak langsung terhadap aktivitas dan keberlangsungan bisnis perusahaan.

Di tengah percepatan transformasi digital, perusahaan semakin bergantung pada berbagai teknologi seperti cloud, aplikasi bisnis, konektivitas antar kantor, sistem pembayaran, hingga layanan digital yang terhubung dengan pelanggan dan mitra. Semakin banyak sistem yang saling terhubung, semakin banyak pula aspek yang perlu diperhatikan dari sisi keamanan.

Direktur PT Nusa Network Prakarsa Edward mengatakan peningkatan pemanfaatan teknologi digital perlu diikuti dengan kesiapan infrastruktur dan sistem keamanan yang memadai.

“Besarnya potensi kerugian akibat serangan siber menunjukkan bahwa keamanan digital perlu menjadi perhatian sejak perusahaan merancang dan mengembangkan infrastruktur IT. Pendekatan keamanan perlu mencakup network, endpoint, data, aplikasi, hingga pemantauan terhadap potensi ancaman,” tulis Edward dalam siaran persnya Jumat (2/10).

Menurut Edward, transformasi digital memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat proses bisnis, serta memperluas layanan. Namun, perkembangan tersebut juga membuat lingkungan IT perusahaan menjadi semakin kompleks.