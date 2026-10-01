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Dony Lesmana Eko Putra
Kamis, 1 Oktober 2026 | 23.48 WIB

Tak Perlu Tangan, Kursi Roda AiMOGA Bisa Bergerak Hanya dengan Sinyal Otak

AiMOGA BCI menjadi juara kompetisi BCI 2026 setelah kursi roda kendali otak ini menuntaskan lintasan hanya dalam 2 menit 16 detik. (Istimewa) - Image

AiMOGA BCI menjadi juara kompetisi BCI 2026 setelah kursi roda kendali otak ini menuntaskan lintasan hanya dalam 2 menit 16 detik. (Istimewa)

JawaPos.com - Teknologi brain-computer interface (BCI) mulai menunjukkan potensi penerapan yang semakin luas.

Salah satunya ditunjukkan AiMOGA Robotics melalui AiMOGA BCI, kursi roda yang dapat dikendalikan menggunakan sinyal otak.

Teknologi tersebut meraih juara pertama kategori “Mind-Driven Wheelchair Challenge” dalam Global Brain-Computer Interface × Medical Insurance Innovation Scenario Competition 2026 di Hangzhou, China.

AiMOGA BCI menyelesaikan lintasan kompetisi dalam waktu 2 menit 16 detik, atau 17 detik lebih cepat dibandingkan peserta yang menempati posisi kedua.

Dalam kompetisi ini, peserta menggunakan perangkat electroencephalography (EEG) untuk merekam aktivitas listrik otak.

Sinyal tersebut kemudian diterjemahkan menjadi perintah untuk menggerakkan kursi roda sesuai lintasan yang telah ditentukan.

Head of Brain-Computer Interface AiMOGA Robotics, Xie Yuyang, mengatakan unit yang digunakan dalam kompetisi dibawa dari Wuhu, Provinsi Anhui, ke Hangzhou dan disesuaikan dengan lingkungan kompetisi.

Menariknya, sejumlah fitur seperti LiDAR untuk menghindari rintangan dan navigasi berbasis peta dinonaktifkan karena mengikuti aturan perlombaan.

Dengan demikian, kemampuan yang diuji lebih berfokus pada pengenalan sinyal EEG dan penerjemahannya menjadi perintah gerak.

Cara Kerja Kursi Roda Kendali Sinyal Otak

AiMOGA BCI menggunakan perangkat EEG non-invasif dengan delapan kanal. Setelah mengenakan perangkat tersebut, pengguna cukup memusatkan perhatian pada perintah arah yang ditampilkan melalui layar.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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