Catat! Tarif Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi Masjidil Haram 300-350 Riyal, Ini Ciri-Cirinya

Petugas jasa pendorong kursi roda resmi Masjidil Haram memakai rompi khusus dan memiliki tasreh. (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Masjidil Haram menyediakan jasa pendorong kursi roda resmi yang tarifnya sudah ditentukan. Salah satu ciri khas mereka adalah mengenakan rompi khusus.
"Rompinya kalau yang pagi itu warnanya merah marun, kalau yang sore dan malam itu warnanya abu-abu," terang Kasi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (PKP2JH) dan Lansia-Disabilitas PPIH Daker Makkah, Mayor CKM dr Ridwan Siswanto, Sabtu (2/5) Waktu Arab Saudi.
Menurut Ridwan, selain rompi khusus, para penyedia layanan pendorong kursi roda ini juga memiliki kartu tasreh. "Itu yang terpenting. Karena banyak yang pakai rompi mirip-mirip," kata Ridwan.
Ia mengingatkan, banyak layanan pendorong kursi roda ilegal yang sengaja memakai rompi mirip petugas resmi untuk mengelabuhi jemaah. Tapi mereka tidak punya kartu tasreh.
Baca Juga:Jamaah Haji Lansia Jangan Asal Sewa Jasa Pendorong Kursi Roda, Sering Kabur saat Ada Razia
"Disangkanya itu pendorong resmi padahal bukan. Pendorong yang non-resmi atau ilegal itu ada juga dari pendorong Arab, ada juga dari penduduk Indonesia yang bermukim di Saudi," kata Ridwan.
Kemudian, tarif petugas resmi adalah antara 300-350 riyal. Tarif itu baru dibayarkan jamaah haji setelah diantar kembali ke terminal bus setelah selesai menjalani umrah.
Karena itu, sejak awal pihak Daerah Kerja (Daker) Makkah Kementerian Haji dan Umrah RI mendesain manajemen pendorongan kursi roda yang lebih terstruktur bagi jamaah lanjut usia (lansia) dan disabilitas (Landis).
Layanan ini disediakan oleh seksi Landis di Daker Makkah untuk memastikan jamaah haji Indonesia terhubung dengan pendorong kursi roda resmi Masjidil Haram.
Penyiapan kursi roda dimulai sejak jamaah berangkat dari hotel. "Nanti ketika para jamaah sudah sampai di terminal, maka kita akan menyambut dengan petugas-petugas resmi yang sudah kerjasama dengan pihak Daker," terang Kadaker Makkah Ihsan Faisal.
Ihsan mengingatkan, penjual jasa pendorong kursi roda ilegal saat ini tersebar di sekitar Masjidil Haram. Mereka menjadi ancaman tersendiri bagi jamaah haji Indonesia yang hendak beribadah di Masjidil Haram.
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya