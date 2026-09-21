Jack Clark Sebut Jurusan Sastra dan Filsafat Makin Relevan saat AI Geser Pekerjaan Teknologi

Jack Clark, salah satu pendiri Anthropic, yang berlatar belakang sastra (The Observer)
JawaPos.com - Jack Clark, salah satu pendiri Anthropic dan mantan jurnalis, membawa latar belakang yang tidak lazim ke perusahaan pengembang kecerdasan buatan (AI). Ia menempuh studi sastra Inggris dan penulisan, bukan ilmu komputer. Kini, ketika AI mengubah kebutuhan tenaga kerja, Clark menilai pendidikan humaniora justru dapat semakin relevan.
Menurut Clark, pendidikan sastra memberinya bekal untuk memahami sejarah dan cerita yang dibangun manusia tentang masa depan. "Saya lulusan sastra, dan Anda mungkin tidak akan menempatkan latar belakang itu pada salah satu pendiri perusahaan AI terdepan. Namun, yang ternyata berguna adalah saya belajar banyak tentang sejarah dan tentang berbagai cerita yang kita ceritakan kepada diri sendiri mengenai masa depan."
Dilansir dari Fortune, Senin (21/9/2026), Clark mengatakan pemahaman itu ternyata "sangat relevan bagi AI dengan cara yang menurut saya tidak diperkirakan orang." Dalam ekonomi yang semakin dipengaruhi AI, ia menilai kemampuan mengajukan pertanyaan yang tepat menjadi lebih penting daripada sekadar menguasai pekerjaan teknis rutin.
Karena itu, Clark mendorong anak muda mempelajari bidang yang menggabungkan berbagai disiplin. "Hal yang benar-benar penting adalah mengetahui pertanyaan yang tepat untuk diajukan dan memiliki intuisi tentang hal-hal yang akan menarik jika Anda mempertemukan berbagai wawasan dari banyak disiplin ilmu." Ia juga memperingatkan agar mahasiswa tidak berfokus pada "pemrograman rutin."
Baca Juga:DOGE Elon Musk Pangkas Bantuan AS ke Nepal, Sektor Teknologi dan Gen Z Jadi Penggerak Ekonomi Baru
Perubahan itu datang setelah puluhan tahun pendidikan STEM, yakni sains, teknologi, teknik, dan matematika, berkembang pesat. Data National Center for Science and Engineering Statistics menunjukkan tenaga kerja STEM Amerika Serikat tumbuh 26 persen dari 2013 hingga 2023, menjadi sekitar 36 juta orang, sementara pekerjaan non-STEM tumbuh 9 persen.
Akan tetapi, kemajuan AI mulai mengubah sebagian asumsi lama. Riset peneliti Anthropic Maxim Massenkoff dan Peter McCrory memperkirakan AI secara teoretis dapat mengambil alih 94 persen tugas di bidang komputer dan matematika, dengan pekerjaan pemrograman termasuk yang paling terekspos. Boris Cherny, pencipta Claude Code, bahkan mengatakan "coding pada dasarnya sudah terpecahkan" dan "kita akan mulai melihat gelar 'software engineer' menghilang."
Di pasar kerja, Clark mengatakan, "Saya melihat potensi pelemahan dalam pekerjaan lulusan baru di beberapa industri." Ia menegaskan, "Saya belum melihat hal lain di luar itu," terkait pemutusan kerja akibat AI. Namun, ia memperkirakan teknologi ini akan mengubah bisnis, cara bisnis dijalankan, keamanan nasional, hingga hubungan antarmanusia.
Tekanan itu terasa bagi lulusan baru. Federal Reserve Bank of New York mencatat tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi baru mencapai 5,7 persen pada kuartal pertama 2026, sementara tingkat underemployment mencapai 41,5 persen. Sebagian anak muda merespons pasar kerja yang sulit dengan masuk ke pendidikan vokasi atau memilih beberapa pekerjaan paruh waktu.
Di sisi lain, pandangan Clark mendapat dukungan dari kalangan teknologi dan akademik. Kepala ilmuwan Microsoft Jaime Teevan mengatakan, "Keterampilan metakognitif akan sangat penting, fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, bereksperimen, berpikir kritis, dan mampu mempertanyakan sesuatu."
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022