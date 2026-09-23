Muse Meta Kalahkan ChatGPT di 12 Hari Pertama, Unduhan Tembus 1,8 Juta

JawaPos.com - Aplikasi kecerdasan buatan (AI) terbaru Meta, Muse, menunjukkan pertumbuhan awal yang cukup pesat. Data dari penyedia intelijen pasar aplikasi Apptopia menunjukkan, jumlah unduhan Muse dalam 12 hari pertama peluncurannya bahkan melampaui capaian ChatGPT pada periode yang sama.

Namun, perbandingan tersebut perlu dilihat dalam konteks strategi peluncuran kedua aplikasi yang berbeda. Data Apptopia yang digunakan untuk perbandingan ini hanya mencakup pengguna di Amerika Serikat (AS) dan Kanada.

Seperti dilansir dari TechCrunch, Apptopia membandingkan data iOS dari kedua aplikasi selama 12 hari pertama setelah masing-masing diluncurkan. Hasilnya, Muse mencatat sekitar 1,8 juta unduhan, sedangkan ChatGPT mencapai 1,3 juta unduhan.

Perbandingan tersebut dilakukan dengan platform dan wilayah yang sama untuk membuat datanya lebih sebanding. Pasalnya, ketika pertama kali hadir di perangkat seluler, ChatGPT diluncurkan secara global tetapi hanya tersedia untuk iOS.

Sementara itu, Muse tersedia di perangkat iOS dan Android, tetapi pada tahap awal peluncurannya hanya dapat digunakan di AS dan Kanada.

Secara keseluruhan, Muse telah mencatat sekitar 2,8 juta instalasi secara global dalam 12 hari pertama, menurut estimasi Apptopia. Pertumbuhannya juga terlihat dari posisi Muse di App Store AS.

Muse awalnya menempati peringkat kedua sebagai aplikasi dengan peringkat keseluruhan tertinggi di App Store AS setelah diluncurkan. Namun, berdasarkan laporan Business Insider pada Jumat, aplikasi tersebut kini telah naik ke posisi pertama, bahkan berada di atas ChatGPT.

Sebelumnya, perusahaan analitik Appfigures juga melaporkan bahwa Muse telah menembus angka 1 juta unduhan.